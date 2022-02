Parlement : Le REP-COD s’ouvre aux investisseurs camerounais de Londres :: CAMEROON

Le président de ce réseau des parlementaires a présenté le Cameroun comme terre d’opportunités à la responsable de l’Ong Jocelyne Ngassa et de Smart team consulting.

Le Réseau des Parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière, (Rep-cod), vient de marquer des points. Le 1er février dernier, à son siège de Yaoundé, le président du réseau, Hon. Louis Henri Ngantcha et son équipe, étaient face à celle de l’Ong Jocelyne Ngassa et du cabinet Smart team consulting. Les échanges ont tourné sur comment trouver des strategies de développement du pays, notamment dans le secteur de la production. “Le Cameroun est une jeune nation qui a besoin de l’accompagnement de ses enfants de la diaspora pour progresser”. Pour lui, ces fils et filles du Cameroun ont le savoir-faire qu’il faut. L’ideal étant, qu’ils travaillent avec des institutions nationales et les Camerounais de l'intérieur qui ont la maitrise de l’environnement local.

La délégation du Rep-cod était constituée de son président, du vice-président, le sénateur Andrew Otte Mofa , des trésoriers, l'honorable Saya Kaïgama, de l'honorable Tabot Lawson, de la chargée de mission, l'honorable Georgette Menana et de l’assistante de direction, Madame Eliane Aba’a. L’équipe conduite par Jocelyne Essam était composée de son responsable technique, Bruno Meka et de son assistante administrative et financière, Michelle Josephine Bego.

Dans son speech de circonstance, Hon. Ngantcha a rappelé que le Cameroun a besoin de tous ses enfants éparpillés dans le monde, et ce, sans aucune forme de discrimination. Dans cet élan, il s’est réjoui de recevoir Joselyne Essam,épée Ngassa.

“C’est une compatriote très connue dans le milieu des affaires. Elle faisait partie des membres de la diaspora ayant apporté leurs contributions au Grand dialogue national (30 septembre au 4 octobre 2019, Ndlr). Nous l’avons accueillie dans la maison de la diaspora mise à notre disposition par le chef de l’Etat, Paul Biya ”. C’est en fait l’incubateur des projets des Camerounais de l’étranger qui souhaitent réaliser des projets dans leur pays. Il ajoute, l’avoir exhortée à venir au Cameroun apporter sa contribution , et surtout dans le domaine de la finance.

Face à la presse, Jocelyne Essam, sollicite le soutien et l’accompagnement du Rep-cod, pour la création d’une banque d’affaire. “Nos partenaires sont prêts à injecter du capital”, mentionne-t-elle. Et d’ajouter, “nous accompagnons les jeunes à monétiser leurs passions, aider les femmes non seulement à produire, mais à transformer leurs produits et à trouver des débouchées pour les commercialiser à l'étranger ”.

Prenant la balle au bond, Hon. Ngantcha a dévoilé la démarche du Rep-cod. Dès qu’un projet arrive, il l’examine, et obtient des audiences auprès des membres du gouvernement compétents en la matière pour introduire le promoteur du projet . Le président du Rep-cod a indiqué par ailleurs qu’il n’attend pas seulement que ses compatriotes viennent découvrir la maison de la diaspora. Il compte aller vers eux leur expliquer que cette maison existe, voir ce qu’ils font, inventorier leurs difficultés et créer de l’espoir.

Créé par décret numero 033/AP/AN du 29 avril 2020, du président de l’Assemblée nationale, l’objectif du Rep-cod est d’accompagner la diaspora auprès des institutions publiques. De les aider à implémenter leurs projets au cameroun, de mettre à leur disposition la bonne information sur le Cameroun