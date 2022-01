CAMEROUN :: Répression politique: Militant du Mrc recherché, Kaptué Tuete Rodrigue est-il réfugié en Angleterre? :: CAMEROON

Depuis les marches dites pacifiques du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ( MRC) de septembre 2020, KAPTUÉ TUETE Rodrigue, à en croire des proches, est activement recherché par les services de sécurité du Cameroun.

Selon nos informations, ce militant du parti de Maurice KAMTO, avait été dénoncé de façon anonyme, par un voisin du quartier Damas, dans le 3 ème arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Des sources rapportent que le dénonciateur avait surpris KAPTUÉ TUETE Rodrigue aux environs de 20 heures, avec un groupe de militants du MRC, visiblement en conclave pour participer à un projet qualifié d'insurrectionnel par les autorités de Yaoundé. Des sources rapportent que le conclave dont était partie KAPTUÉ TUETE Rodrigue, avait aussi pour but, "des casses, dans l'optique de contester les résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2018, le boycott des élections locales.' Un groupe de jeunes ne manque d'ailleurs pas de préciser que ce soir-là, KAPTUÉ TUETE Rodrigue dont les positions hostiles envers le régime de Yaoundé étaient devenues de plus en plus radicales, avait, avec ses camarades, adopté un code vestimentaire pour le moins anodin : couleur orange.

Et depuis lors, même si nos informations font état que KAPTUÉ TUETE Rodrigue aurait été aperçu à Yaoundé courant mai 2021, d'autres sources indiquent plutôt qu'il serait parvenu à fuir du Cameroun, et trouvé asile en Angleterre. Des indiscrétions font état de ce que Rodrigue n'était plus la bienvenue au quartier, de peur d'endocriner plusieurs autres jeunes contre le régime de Yaoundé.

Tout compte fait, Rodrigue est recherché, et pourrait être arrêté, comme plusieurs de ses camarades du MRC qui ont été condamnés à de lourdes peines de prison, comme les Alain FOGUÉ, Olivier BIBOU NISSACK et autres. KAPTUÉ TUETE Rodrigue est-il parvenu à quitter le Cameroun pour se réfugier en Angleterre comme certaines le prétendent ? De toute façon, si ce n'est pas le cas, il est évident que ce militant du MRC vit reclus au Cameroun.