CAMEROUN :: INCENDIE DU NIGHT CLUB: VOICI LA LISTE DES 15 IDENTIFIES :: CAMEROON

Un incendie aux origines non encore déterminées ( enquêtes en cours ), a fait plus d'une dizaine de morts et blessés, au LIV"S NIGHT CLUB du quartier Bastos à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. La tragédie a eu lieu dans la nuit de ce samedi à dimanche, 23 janvier 2022.

Dans un communiqué rendu public par le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel SADI qui s'est rendu sur les lieux en matinée avec le ministre de l'Administration territoriale, Paul ATANGA NJI, le bilan provisoire fait état de 17 morts et de 08 blessés.

Voici du reste, la liste des corps identifiés :

1-Fane Mahamat (femme médecin, directeur de la Promotion de la Santé au ministère de la Santé publique );

2- Ateba Henri (autorité aéronautique);

3-Makoundy Etondo Charles;

4-Nfangwen Mongnam Barthélémy ( employé du night club);

5-Lomba Samba (communauté urbaine de Douala);

6- Gatsi Tameze Mike ;

7-Noah Emmanuelle Lionelle ;

8- Atsop Tchatagne Franck (EIFORCES " Armée");

9-Colonel Biloa Ekengue patrice ( autorité aéronautique) ;

10-Jida Simplice ( employé du night club) ;

11-Donkeng Marc Gaël (client du night club) ;

12- Abouna Mahamat Koiss(frère de la décédée Fane Mahamat);



13- Moussa Mohamed ;

14-Ngono Christelle ;

15- Nka Esther ( caissière du night club)



Camer.be: Huguette Manyim