Ecobank célèbre la Can 2021

La banque panafricaine a accueilli à son agence de Bonanjo, le trophée de la compétition, jeudi, 20 janvier au cours d’une cérémonie présidée par Gwendoline Abunaw, administratrice directrice générale d'Ecobank Cameroun.

Ecobank Cameroun célèbre la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football 2021. La banque panafricaine a accueilli à son agence de Bonanjo, le trophée de la compétition jeudi, 20 janvier. Ecobank Cameroun a offert l’opportunité à ses clients d’apprécier « Le bijou en or », au cours d’une cérémonie présidée par Gwendoline Abunaw, l’administratrice directrice générale de cette banque au Cameroun. Elle était accompagnée de Seun Adaramola, la directrice marketing de Visa. A la faveur de la compétition, Ecobank Cameroun entend permettre à ses meilleurs clients de vivre les demi-finales et la finale du tournoi. « Il y a la possibilité pour ses clients, les gagnants, de suivre en direct les matches des demi-finales et de la finale de la Can 2021 et également de voir leurs enfants accompagner des joueurs dans les stades, juste pour vivre cet évènement », explique une responsable d’Ecobank Cameroun.



Ecobank Cameroun prévoit de mettre 300 billets à la disposition de ses meilleurs clients. La banque panafricaine, grâce à son partenaire Visa, va donc se joindre au reste du monde pour célébrer, à sa manière, la grand-messe du football africain. « Le partenariat entre Ecobank et Visa est un partenariat qui essaie d’englober tous les aspects de la Can. On a un partenariat pour les événements comme celui qu’on vient de vivre aujourd’hui, avec la visite du trophée au sein de notre agence Bonanjo. Mais, également les promotions pour les clients qui utilisent les cartes brandées Ecobank Visa pour faire des transactions », poursuit la responsable. Top sponsor de la Can 2021, Visa envisage de connecter les africains en passant par le football. « Visa sponsorise la Can parce que nous croyons en l’Afrique et nous croyons que le football est un grand facteur d’unité en Afrique. La vision de Visa est de connecter les africains ensembles », a indiqué un responsable de Visa.