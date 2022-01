CAMEROUN :: Can 2021: Impressionnant accueil de Claude Leroy à Yaoundé :: CAMEROON

Dans l'optique de prendre part à la CAN TOTALENERGIES 2021, le Français Claude Marie LE ROY, ancien entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, est au pays depuis hier, vendredi, 21 janvier 2022. Un impressionnant dispositif d'accueil a d'ailleurs été mis en place pour son accueil à l'hôtel Hilton de Yaoundé où il a pris ses quartiers hier en soirée, vers 20 heures.

Et pour accueillir le technicien français, groupes de danse et autres manifestations folkloriques ; des effigies à la gloire du vainqueur de la CAN 1988 au royaume chérifien, avec les Lions indomptables. "Claude LEROY tu es chez toi", peut-on lire au bas des effigies, au milieu de jeunes danseuses à l'entrain infatigable. C'est le Cameroun qui célèbre son héros. Lorsqu'il foule le perron de l'hôtel, Marie Claude LE ROY n'est pas surpris au premier degré. Il ne connait que fort bien cette hospitalité et cette chaleur camerounaises.

Arrivé au Cameroun en 1985, Marie Claude LEROY entre dans la légende. C'est lui qui s'en va dénicher les fabuleux frères BIYICK ( KANA et OMAM) dans leur Pouma natal, dans la Sanaga Maritime, ex- province du Centre. Le Français perd malheureusement la finale de la CAN chaude et houleuse de 1986 face à l'Égypte le pays organisateur, avant de remettre ça deux ans plus tard au Maroc : Marie Claude LEROY hisse les Camerounais sur le toit du continent : 1 à 0 face au Nigéria, avec un penalty transformé par l'intraitable libéro Emmanuel KUNDÉ, suite à une faute sur Roger MILLA.

