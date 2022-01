CAMEROUN :: Des journalistes algériens victimes d’agression à Douala :: CAMEROON

L’un d’eux a reçu des coups de couteau et est dans un état critique

Ce dimanche 09 janvier était jour de coup d’envoi de la 33è édition de la coupe d’Afrique des nations 2021 qui se déroule en terre camerounaise.

Si le match d’ouverture s’est joué à Yaoundé en présence du chef de l’Etat, un autre événement essaie de ravir la vedette à la victoire des lions indomptables de cet après-midi.

En effet trois journalistes algériens ont été victimes d’une attaque à l’arme blanche .Un incident malheureux qui s’est produit dans la ville camerounaise de Douala et dont les acteurs étaient des criminels camerounais. ces derniers ont attaqué les trois journalistes algériens avec des armes blanches à la sortie de leur hôtel.

les trois journalistes algériens travaillaient respectivement pour « DZ FOOT » ,l’APS et « compétition »

Si l’envoyé spécial de l’APS a réussi à prendre la fuite et échapper au lynchage, le journaliste du journal “Compétition” a lui été atteint par quelques coups de couteau et a été transporté à l’hôpital et son état est stable.

Mehdi Dahak ,Le fondateur du journal en ligne “DZfoot”qui fait partie des journalistes agressés a tenu à préciser que:“Je tiens a rassurer tout le monde, je vais bien, on m’a juste volé mon portable, je n’ai pas reçu de coups important. Nous sommes trois journalistes algériens ici au CAMEROUN a avoir été agressé à coup de couteau à 20 mètres de notre hôtel, encore une fois je n’ai rien, tout va bien et merci de vous inquieter.”