LIBERATION DES PRISONNIERS POLITIQUES: LE SDF VEUT MARCHER A DOUALA LE 8 JANVIER 2022

A la demande du Député Jean Michel Nintcheu adressée au Sous préfet de Douala Ier, une manifestation publique dénommée « marche pour la paix » est projetée par le Social Democratic Front littoral, parti politique de l’opposition sur les artères de l’arrondissement de Douala Ier.

Selon la demande de déclaration parvenue à notre rédaction, cette marche aura pour but : Attirer une fois de plus l’attention de la communauté nationale sur la situation inacceptable de guerre qui perturbe dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest Cameroun.

Demander le cessez-le-feu immédiat. Demander un dialogue inclusif.

Demander la prise en charge adéquate de tous les déplacés internes du fait de la guerre.

Dénoncer la détention arbitraire et exiger la libération sans conditions la libération des prisonniers politiques de tout bord qui croupissent dans les prisons du Cameroun. Conformément à la loi, l’itinéraire de cette marche est indiqué sur la déclaration que nous publions ici dans son intégralité.