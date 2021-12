CAMEROUN :: L'ESG DE YAOUNDE A VIBRE AU RYTHME DE LA 6EME EDITION DE L'ARBRE DE NOËL :: CAMEROON

L'École Supérieure de Commerce et de Gestion( ESCG) de yaoundé a abrité le jeudi 23 décembre 2021 la 6 ème édition de l'abre de Noël. L'événement qui a connu un succès remarquable a été organisé par le bureau de l'association des étudiants (BDE).

Discours cadré, finale du challenge busness Aventures Intelligence, animation musicale et théâtrale, échanges thématiques et repas de Noël sont les grands axes qui ont meublé la cérémonie devenue une tradition à l'ESCG. En effet, après le marquage du campus de Nkol-Eton aux couleurs de la Christ-Nativité, par les étudiant.e.s du BDE, à 14h30, le Vice-président de cette association, M. Salatou Poufon, dans la peau de Master of ceremony, a présenté le programme du jour.

C’est ainsi que le Directeur de l’ESCG, Pr Bertin Léopold KOUAYEP a encouragé les apprenant.e.s pour la prise en main de cette activité jadis organisée par l’administration. Il a partagé ses meilleurs vœux à toute la communauté éducative présente et a invité les apprenant.e.s à la modération et à la prudence. M. Vincent De Paul Ngouffo, Responsable de la Communication et des Admissions, en qualité de Coordonnateur du BDE a félicité les étudiant.e.s pour leur implication à la réussite de la phase préparatoire, tout en relevant les manquements à améliorer.

M. Fredy Tchamba, Président du BDE a félicité ses camarades, a réitéré l’engagement des étudiant.e.s à s’approprier des exigences et valeurs justifiant leur choix d’être dans une Business School de renommée internationale, avant de souhaiter ses vœux de santé et de bonheur à tous les présents.

Le temps le plus fort a été la Finale du Challenge Business Adventure Intelligence (BAdI) qui est un cours se déroulant à la manière d’une compétition de détection de talents. Dispensé par Dr Élias Perrier Nguelieu (sociologue et auditeur social), la compétition a adopté comme référence le Professeur émérite Jacques IGALENS (Haute pointure des sciences de gestion, spécialiste de la RSE, ex président de l’IAS, de l’AGRH, professeur invité à l’ESCG). Elle a commencé en début octobre avec 10 équipes et, par élimination progressive de deux, nous voici à la finale opposant Houellebecq (binôme Samira et Franck) à Interpreneurs (binôme Fredy et Daniella), la 3e place ayant été Léonard de Vinci (Salatou et Taylor), la meilleure équipe avant la demi-finale.

Après 4 questions à réponses ouvertes, une analyse documentaire centrée sur l’innovation jugaad et surtout un face to face grand-débat sur le thème « L’innovation frugale participe à l’optimisation de la création et de la performance des entreprises en Afrique (Houellebecq défendant l’affirmative et Interpreneurs défendant la négative), la compétition s’est achevée sous un score de 60 contre 56. Samira Fanga De Chewa et Franck Junior Mbiata, sous le manteau de Houellebecq sont les propriétaires du grand Prix BAdI IGALIENS-NEP 2021.

Cette victoire qui oblige à faire un détour sur la stratégie de ce binôme nous fait croire qu’ils ont à la fois lu Jean-Marie Peretti et Jacques Igaliens (Tous Talentueux ; Tous responsables), et en avance, le nouvel ouvrage de l’auteur qui porte leur nom, Houellebecq, avec pour titre Anéantir.

Parents, camarades, enseignants et autres invités ont félicité l’équipe, l’initiative et le jury impartial, composé de l’ancien président du BDE-ESCG (Anaël Fouefack), un enseignant de marketing (Joseph Martial Ekenguele Abouna et un invité, partenaire BDE, le président de l’Association des Élèves-professeurs de l’ENS de Yaoundé (Patrice Aimé Djoungoue Ngale).

Les prestations musicales et théâtrales, ainsi que les échanges thématiques avec les parents ont mis en exergue les talents des étudiant.e.s en terme de stratégie de négociation, de gestion de stress, de finesse émotionnelle, de capacité collaborative ; et l’exigence de la responsabilité, de la mesure des risques dans toute initiative, de loisir ou d’affaire.

À 16h45, le repas de Noël offert par l’Association a été béni-ouvert. Dans la convivialité, toutes les parties prenantes ont consommé du « pain et du vin de la Christ-Nativité ». Les rideaux se sont fermés sur la 6 ème édition avec fastes et solenneleté, place à la 7 ème édition prévue pour 2022.