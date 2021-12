CAMEROUN :: UNIVERSITE DE YAOUNDE 1: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION FELICITE LE RECTEUR SOSSO :: CAMEROON

Université de Yaoundé I: Le conseil d'administration félicite le recteur Sosso pour la modernisation de l'institution académique

Une session ordinaire du Conseil d'administration de l'Université de Yaoundé I, et consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de performance et du budget de l'exercice 2022, a eu lieu le 16 décembre 2021. La salle des Actes de "la mère des universités camerounaises", a abrité les travaux conduits par la magistrate Suzanne MENGUE ZOMO epse ATYAME, Présidente du Conseil d'administration ( PCA) de la susdite institution académique. Un budget de 13 993 059 000 francs CFA a été adopté pour l'exercice 2022.

"Nous vous disons merci pour les efforts que vous déployez chaque jour pour la modernisation de l'Université de Yaoundé I, la professionnalisation des enseignements et notamment le rayonnement international de notre institution", a déclaré la PCA de l'Université de Yaoundé I. Et d'apprécier à sa juste valeur, la gouvernance moderne, modèle, avant-gardiste et compétitive du Recteur Maurice Aurelien SOSSO qui, hisse l'Université de Yaoundé I parmi les meilleures d'Afrique et du monde, eu égard à tous les classements effectués cette année dans le monde.

" Nous vous encourageons à aller de l'avant, à continuer de la hisser aux cimes de l'académie", a ainsi été félicité le Recteur, par la PCA. Très aguerri aux textes, pratiques, us et coutumes universitaires, le Prof. Maurice Aurélien SOSSO, Recteur de l'Université de Yaoundé I, avec toute la dignité, la mesure et la pondération qu'on lui connaît nous apprendra dans son exposé de l'état des lieux, que l'établissement phare de l'enseignement supérieur au Cameroun compte 72 038 étudiants pour 1 184 enseignants. Ce qui à en croire ce Professeur Agrégé de Médecine ( Chirurgie), fait un ratio d'un enseignant pour 61 étudiants. "L'Université de Yaoundé I est confrontée au sempiternel problème de la massification des effectifs des étudiants.

Pour y faire face, nous avons répondu par l'institution d'un modèle hybride associant des enseignements en mode présentiel et des enseignements en mode numérique", dira le Recteur. Et de poursuivre : " Dans le contexte actuel de pandémie du Covid, ce modèle a permis d'assurer efficacement et harmonieusement du continuité du service public d'enseignement supérieur et la sécurité sanitaire.

L'Université de Yaoundé I poursuit sa marche inéluctable et irréversible vers son intertionalisation et sa modernisation.' Lire l'intégralité du communiqué de fin des travaux du Conseil d'administration de l'Université de Yaoundé I.

Camer.be: Huguette Manyim