CAMEROUN :: Franck Biya veut-il succéder à son père président de la république? :: CAMEROON

La réponse à cette question semble de plus en plus se dévoiler. Et pour cause....C'est au quartier Bastos de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun que nous pouvons lire depuis hier un message interpellant, affiché sur des banderoles qui jonchent plusieurs rues et des grands carrefours.

« Le délégué de YaoundéI invite les jeunes de toute part à accompagner le Mouvement citoyen des Frankistes (M.C.F.P.U) dans toutes les activités et de prendre part à la première assemblée générale qui se tiendra au Palais de Congrès le 19 décembre 2021 », pouvons nous lire.

Si pour l’heure le calendrier politique au Cameroun ne parle jusqu'ici de la prochaine élection présidentielle, le fait pour le (Mcfpu), d’envisager propulser Franck Emmanuel Biya à la tête du pays suscite déjà des réactions au sein de l’environnement sociopolitique du pays. Mais le fait le plus surprenant reste ce mutisme observé au sein de la classe politique nationale.

La prochaine élection présidentielle aura lieu dans quatre ans, aucune vacance du pouvoir n’est en vue, et Paul Biya, 88 ans, ne manifeste aucune volonté quitter le palais d’Etoudi. Les « franckistes » sont déjà à la manoeuvre