CAMEROUN :: Mort de Jean Daniel Akono le maire de Meyomessi :: CAMEROON

La commune de Meyomessi, département du Dja-et-Lobo dans la région du Sud Cameroun, désormais sans maire. Jean Daniel AKONO a froissé son écharpe ce jeudi, 09 décembre 2021, des suites de maladie. C'est à l'hôpital central de Yaoundé la capitale politique du Cameroun où il était interné, que ce brillant architecte et ingénieur d'Allemagne, a rendu l'âme.

Jean Daniel AKONO qui était aussi enseignant en architecture et ingénierie, notamment en géométrie descriptive, a mené une longue et honorable carrière au sein de l"Agence de Régulation des Marchés Publics, avant d'être élu maire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour Meyomessi en février 2020, au bénéfice des élections législatives et municipales.

Il était décrit comme un passionné de l'enseignement. Une pensée pour sa famille, ses parents, amis et connaissances.