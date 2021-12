CAMEROUN :: Élection à la Fecafoot : Manœuvre judiciaire pour envoyer Seidou Mbombo Njoya en prison aujourd'hui :: CAMEROON

Le président de la Fédération camerounaise de football ( Fecafoot), Seidou Mbombo Njoya défère en ce moment à une convocation auprès du même juge d'instruction qui l'a fait convoquer il y a juste deux jours à Yaoundé.

Une source proche du dossier fait savoir que juge d'instruction, proche de l'avocat d'un candidat à l'élection présidentielle de la Fecafoot s'apprête à signer un mandat de détention provisoire à l'encontre de Seidou Mbombo Njoya, le crédible candidat redouté par des concurrents aventuriers. En toile de fond, il est question de faire feu de tout bois pour entraver son élection samedi prochain au moment où il reçoit une kyrielle de soutiens des grands électeurs.

Il faut par ailleurs souligner que certains délégués qui ont officiellement exprimé leur choix en faveur de Seidou Mbombo Njoya font l'objet de menaces de tout ordre et d'intimidation venant d'un certain candidat qui depuis quelques temps a déporté l'élection sur le champ judiciaire.

Il convient donc de suivre de près cette actualité incandescente. Or la chose qui soit nécessaire, c'est une saine concurrence et une élection juste et transparente, sans ingérence de quelque origine que ce soit, pour que le choix des électeurs soit respecté.