Le premier salon des métiers du Care et du Service à la personne se prépare au Cameroun

En prélude au salon des métiers du Care et du Service à la personne qui se tiendra le 8 décembre 2021 à l'esplanade de la communauté urbaine de Yaoundé, Madame ETOUNG Joséphine, Présidente de l'association Familly Care'n Hope et ses partenaires ont tenu au cercle municipal de l’hôtel de ville de Yaoundé un déjeuner de presse dans le but d’exposer les raisons de l'organisation d’un tel événement et ont dévoilé les points qui seront abordés lors de cet important symposium. Cette première édition aux allures de sensibilisation va permettre aux acteurs de découvrir les débouchés liées aux métiers du Care et du service à la personne.



Un regard rétrospectif sur la situation actuelle de ce secteur est alarmant en ce sens que les employés sont traités abusivement. Non seulement les employés de maison sont recrutés dans un hasard funambulesque, sans salaire respectant la législation en vigueur, sans aucune sécurité sociale. Leurs misères continuent à s'accentuer dans les domiciles en maltraitance physique et psychologique. Traités comme des sous-hommes sans valeur ni importance. Hors ce sont ces employés qui préparent dans les domiciles, gardent les enfants, s'occupent des parents ou grands-parents et la liste n'est pas exhaustive.

L'association Familly Care'n Hope et le Haut Conseil de la diaspora antenne de France donnent rendez-vous à l'administration camerounaise, aux employeurs du secteur public et privé, aux agences de placement du personnel et aux employés eux-mêmes à venir au salon découvrir les avantages liés à la professionnalisation de ces nouveaux métiers.

Les conférenciers, professionnels de ce milieu dévoileront les pistes de solution pour sortir du sous-emploi aux emplois décents et structurés. Selon eux, les métiers du Care un secteur d'avenir que les pouvoirs publics doivent dorénavant encadrer, car c'est une source d'emploi des jeunes.