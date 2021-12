CAMEROUN :: RECHERCHE DOCTORALE: EXPERTS ET DOCTORANTS AFRICAINS A YAOUNDE :: CAMEROON

Du 6 au 10 décembre, le campus de l’Université catholique d’Afrique centrale (Ucac) abritele 4e regroupement de collège doctoral régional initié par l’Agence universitaire de la Francophonie (Auf).

L’objectif est clair: aider les doctorants de la sous-région et des Grands lacs à mieux préparer leurs travaux de thèses, sous l’encadrement des experts et des chercheurs de ces deux régions.

C’est à ce dessein que l’amphithéâtre de l’Ucac, campus d’Ekounou, dans l’arrondissement deYaoundé 4, a servi de cadre à la cérémonie d’ouverture de ce regroupement, présidée par la directrice Afrique centrale et des Grands lacs de l’Agence universitaire de la Francophonie (Auf), Aïssatou Sy-Wonyu.

Des doctorants du Cameroun, du Tchad, de la République centrafricaine,du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Congo Brazzaville, du Rwanda et duBurundi, étaient rangés en ordre de discipline, aux côtés de leurs maitres, experts des collèges doctoraux régionaux Mathématiques-Informatique-Bioscience (Mathinbio) et Géoscience del’environnement; et Humanité et Société.

Le directeur de l’Institut de Recherche pour le Développement (Ird) et le représentant de l’Ambassade de France, le recteur de l’Ucac, ont étéprésents dans le panel des intervenants.

Aïssatou Sy-Wonyu a indiqué que les doctorants bénéficieront de l’accompagnement humain, scientifique et financier inestimable, afin de leur permettre d’arriver au terme de leurs travaux de thèse. Elle souhaite qu’à leurs tours, «qu’ils deviennent des contributeurs actifs, au renforcement des écoles doctorales de la région; qu’ils rejoignent la grande famille des chercheurs d’Afrique; et qu’ils participent au rayonnement des universités africaines».

Pour le recteur de l’Ucac, Abbé Jean Bertrand Salla, la mise en perspective est de voir ses étudiants aller jusqu’au bout de leurs travaux. «Et pour que nous nous acheminions dans les années à venir vers une floraison de soutenances, qui rendront compte de l’intérêt que nous avons porté à ce regroupement initié par l’Auf», a-t-il déclaré. Jean Marc Hougard a rappelé les missions de l’Ird. «Nous nous sommes volontairement associés à l’Auf et à l’Ambassade de France pour apporter notre expertise au nouveau collège doctoral Humanité etsociété».

L’institut mettra à la disposition de ce regroupement, des experts séniors enanthropologue et en sociologue qui seront très présents et ce, pour apporter expériences aux différents doctorants. Parmi les pays présents à ce regroupement, la République centrafricaine semble selon ses étudiants, vivre dans la précarité en ce qui concerne la recherche.

Corétha Bokiase réjoui de saisir cette opportunité qu’offre le regroupement de Yaoundé. «C’est un atout defaire partie de ce regroupement. Nous attendons d’avoir une bourse de mobilité et d’être accompagnés durant nos travaux de thèse». Elle informe que son pays rencontre des problèmes d’équipements de laboratoire et surtout de financement à la recherche.