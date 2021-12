CAMEROUN :: UNIVERSITE DE YAOUNDE II: LE CENTRE D'ETUDE TURQUE OUVRE SES PORTES :: CAMEROON

Au cours d’une cérémonie, présidée par le de recteur de l’UYII, le 2 décembre 2021, à la salle des soutenances du campus, ledit centre a été inauguré, en présence de l’ambassadeur de la Turquie au Cameroun.

Le 2 décembre dernier, l’Université de Yaoundé II (UYII) et la Fondation Maarif de Turquie ont célébré le lancement officiel des activités du centre d’étude turque. La coupure du ruban symbolique a officialisé l’acte, après une cérémonie, présidée à la salle des soutenances du campus de Soa, par le recteur de l’UYII. C’est en présence de l’ambassadeur de la Turquie au Cameroun, S.E Volkan Isikci ; du président de la Fondation Maarif, Birol Akgün, des responsables de l’UY2, du représentant du ministre de l’Enseignement supérieur, des autorités administratives et communales.

Informant que c’est l’unique actuellement en terre africaine, le recteur s’est réjoui de ce que l’institution qu’il dirige, héberge le centre. Ajoute que cette vision se décline en quatre piliers : la constitution d’un capital humain de haute compétence en sciences sociale, le déploiement d’une offre orientée vers la croissance et le développement économique, le développement d’une recherche fondamentale, l’instauration d’une gouvernance stratégique affirmée. Succédant le recteur au pupitre, Birol Akgün, s’est dit heureux de l’ouverture du centre.

Il déclare que c’est une success story, d’apprentissage de la langue turque et qui s’inscrit dans le cadre de la diplomatie culturelle moderne de son pays. L’ambassadeur de la Turquie au Cameroun rappelle que le centre d’étude ouvert ce jour, sert d’instrument de connaissance de la société camerounaise en particulier et africaine en général. Le centre est logé dans l’immeuble abritant le Creps (Centre de Recherche d’Etudes politiques et Stratégies), de la Faculté de Sciences juridiques et politiques de l’UY2.

Le centre dispose de deux salles de cours, d’une superficie d’environ 150 m² et d’une capacité de 15 à 20 étudiants par classe. L’annonce avait été faite le 26 avril dernier, par la Fondation Maarif de Turquie, au cours d’une cérémonie tenue à la salle des actes de l’UYII. La promesse des fleurs est tenue.