CAMEROUN :: Musique: Da-Prince fait son come-back via le single "Mr Le Maire" :: CAMEROON

03 ans après son projet collectif "Hold My Hand", Da-Prince signe un retour aux sources sous une couleur Mbolé à travers "Mr le Maire" dévoilé sur les plateformes de téléchargement le 1er Décembre 2021.

Avec une dose d'humour et d'improvisation, l'artiste met en scelle sa nouvelle direction musicale, signe annonciateur d'un projet plus grand.

"Mr Le Maire" avec en guest on retrouve Cabrel Nandji dans le rôle de Mr le Maire, Roboster à la production et Sangtum A.k.a Dj pazzo au mix et mastering, est un met à la Petit Malo ou Médecins de Medeline.

MR LE MAIRE disponible sur YouTube

Mr Le Maire" revient sur le style d’animation Mbolé car il est surtout improvisé. Que ce soit au niveau des instruments utilisés souvent des objets de notre quotidien qui produisent du son et le célèbre Djembé (une sorte de tam-tam). Mais improvisé aussi au niveau des chants sous formes d’atalaku (des dédicaces) ou encore de louanges et de chants populaires. Enfin improvisé aussi jusqu’au style de danse utilisé inspiré de leur quotidien. Dans cette chanson, on y voit des mélanges entre cette rythmique et du Magambeu. Le message est assez flatteur et remet au goût du jour le sens de l'engagement du mariage.



Qui est Da-Prince?

Da-Prince de son vrai Lesly NJEMSE NJIANJUH, est un artiste musicien de nationalité camerounaise né en 1990 à LEBANG dans le sud ouest du Cameroun. Motivé et optimiste tant sur le plan éducatif que musical, il se lance dans la musique à l’université de Dschang dans les années 2002 dans un style purement en tendance a cet époque le rap avec son tout premier single DROP en duo avec son ami DITALY.

Dans les années 2009, il décide de venir dans la ville de Douala afin de pouvoir mieux s’introduire la musique urbaine.

En 2014 malgré tant d’efforts fournis il est impossible pour lui de se trouver une place et d’aller en aventure en Europe puis en Asie.

Il revient au Cameroun en 2018 en proposant un second single intitulé Hold my Hand en duo avec une panoplie d’artistes tels que Mr Elad, Strong Bangwa boy, pascal et young king ce single qui malheureusement ne fait pas assez d’impacts et passe inaperçu.