CENTRAFRIQUE :: Cryptomonnaie: Global Investment Trading Gagne du terrain en République centrafricaine :: CENTRAL AFRICAN

Dans le cadre de la mise en place d’un paradigme économique innovant avec la mise en orbite de la cryptomonnaie pour sortir du diktat de plusieurs grands lobbies économiques dans le monde, le Président Faustin Archange Touadera a fait confiance à une entreprise camerounaise ayant démontré son efficacité et sa redoutable percée dans le monde de l’investissement sûr.

Ayant à sa tête Emile Parfait SIMB, Global Investment Trading, depuis 4 ans draine une clientèle séduit et conquis par l’efficacité et la dextérité des placements financiers effectués au travers de la cryptomonnaie. Avec ses nombreux collaborateurs éparpillés dans divers pays du monde, Emile Parfait SIMB a su insuffler un esprit de réussite à tous. Une réputation qui a convaincu le Chef de l’Etat de la République Centrafricaine S.E Faustin Archange Touadera.

Selon des informations glanées, la Centrafrique à travers un protocole d’accord a défini les axes d’interventions de Global Investment Trading. Mais avant cela, pour montrer sa volonté d’aider leur pays la Centrafrique à se développer, l’ensemble du personnel et Emile Parfait SIMB ont choisi de célébrer à Bangui le 4e anniversaire de la société couplé à une levée de fonds pour le financement et la construction du bâtiment de l’annexe de l’Assemblée Nationale de la République centrafricaine.

La redoutable démonstration du LIMOCOIN

A l’instar de toutes les autres cryptomonnaies du monde, le Limocoin a été au centre des contributions lors de la soirée d’anniversaire de la société Global Investment Trading à Bangui. Venus de leurs pays d’exercice, les managers et experts de la société Global Investment Trading ont participé à une levée de fonds devant servir en appui à la construction de l’Assemblée Nationale de la République Centrafricaine.

Pour cet instant sacré lors de cette soirée, Emile Parfait SIMB et ses collaborateurs ainsi que ses partenaires ont mobilisé séance tenante la rondelette somme de 147 millions de Fcfa. A l’attention de celles des personnes intéressées par l’achat en ligne du Limocoin pour une sécurisation de leurs avoirs et investissements, le site internet www.liyeplimal.net donne tous les détails nécessaires, selon les responsables de la société. Une invite générale à sortir de la finance classique pour se relancer dans la monnaie numérique avec une société aux performances avérées.

Anniversaire de LIYEPLIMAL

En sons et couleurs au rythme de Koffi Olimidé et d’ «Odette Liyeplimal »

En mettant les petits plats dans les grands pour une réussite exceptionnelle de la soirée de gala, avec la présence en terre centrafricaine de grandes personnalités de la finance et du gouvernement centrafricain, le groupe Global Investment Trading S.A a fait venir la star africaine mondiale Koffi Olomidé et ses danseuses. Mais avant le show, la grande surprise de la soirée a été la dégustation en grande première du champagne aux délices exceptionnelles « Odette Liyeplimal ».

Annoncé dans notre précédente édition comme un produit devant ravir les connaisseurs et les amoureux de bonne délectation, la marque de champagne « Odette Liyeplimal » avec ses différentes variantes a été officiellement lancé le Samedi 13 Novembre 2021.

De par sa présentation visuelle dans une grande bouteille de couleur or, la présentation du champagne « Odette Liyeplimal » a retenu toute l’attention de la soirée. Selon le présentateur de la marque, désormais ce produit ne devrait plus manquer dans la cave des grandes personnalités du monde. D’après lui, en champagne en France, département dans lequel on produit du « champagne », plus de 100 villages ont des artisans. Mais pour le cas de la marque « Odette Liyeplimal », moins d’une trentaine de ces villages ont été mis à contribution pour leurs exceptionnelles goûts et saveurs. C’est dans ces villages d’exception que le champagne «Odette Liyeplimal» est réalisé.

Koffi Olomidé dézingue le public

Avec ses danseuses aux coups de reins à nul pareil et toujours prêtes, le chanteur reconnu mondialement et d’une popularité exceptionnelle a tenu le rendez-vous de Bangui. Attendu sur des chansons qui ont fait les beaux jours de l’artiste, Koffi Olomidé va interpréter d’autres chansons.

Pour de nombreux mélomanes, il est rare de voir une soirée aussi riche que l’anniversaire organisé en terre centrafricaine par la société Global Investment Trading S.A. Avec l’ouverture de la succursale de Bangui pour travailler aux côtés des dirigeants centrafricains afin de diversifier leurs avoirs et prendre de l’avance sur d’autres pays qui trainent encore la patte pour s’arrimer à l’économie numérique, gage d’une évolution économique incontournable, l’avenir de l’Afrique s’écrit déjà et très certainement qu’elle annonce le réveil d’un peuple pour une ère nouvelle de bonheur et de prospérité.

La bonne organisation corolaire de la réussite d’un évènement ayant été au rendez-vous, les regards scrutent déjà l’horizon, question de ne point manquer le moindre détail lors du cinquième anniversaire qui se célébrera dans un autre pays.

Economie numérique en République centrafricaine:La contribution déterminante de Global Investment Trading

Dans le cadre de la régulation de la Crypto monnaie dans ce pays, confiance a été faite à une entité camerounaise pilotée par un jeune qui a fait ses preuves dans ce domaine en vue de l’accompagner. Cette reconnaissance publique a été faite alors même que la structure sous l’égide du Liyeplimal célébrait son 4ème anniversaire. Davantage d’honneurs pour Emile parfait Simb et la Global Investment Trading S.A. (Git) à travers le concept Liyeplimal.

Alors que l’anniversaire d’une entreprise ne peut être connue et célébrée que par le personnel à l’interne, ce ne fut pas le cas avec la célébration du 4ème anniversaire de la Global Investment Trading SA mise sur pied par Emile Parfait Simb et pour cet évènement, a choisi la Centrafrique. Un choix du reste pas anodin au regard de son implication dans le développement et la vulgarisation de la crypto-monnaie dans cette République. A preuve, pas moins que le ministre de l'Economie Numérique, des Postes et Télécommunications pour rehausser l’image et surtout apporter l’onction du gouvernement. « Cette cérémonie de célébration du 4ème anniversaire de Liyeplimal qui se tient ce samedi 13 Novembre 2021 au palais de l'Assemblée Nationale de la République Centrafricaine à Bangui me conforte à l'idée selon laquelle, ce n'est certainement pas anodin que certains penseurs contemporains ont qualifié l'ère que nous vivons, de siècle de l'évolution technologique » a notamment déclaré d’entrée de jeu le membre du gouvernement. Ce dernier va ensuite ajouter : « Dans ces avancées, il est loisible de se rendre à l'évidence que les nouvelles technologies de l'information et de la communication suivent le rythme de la cadence. Parmi ces NTIC, figure en bonne place l'économie numérique qui ne pouvait d'ailleurs être en reste dans la grande marche mondiale. De ce fait, entre les différents systèmes classiques de la Banque mondiale et des institutions de Bretton woods, les diverses activités de transfert d'argent des entreprises de téléphonie mobile, vient désormais, et ce à un rythme effréné, le système de la cryptomonnaie ».

Ce pavé jeté dans la marre relevait ainsi un pan pour lequel la Global Investment Trading S.A n’a plus rien à apprendre au regard des actions sur le terrain dans plusieurs pays africain et dans le monde. Il convient de souligner que l’introduction de la crypto-monnaie en Centrafrique constitue une avancée considérable pour ce pays. Confirmant d’ailleurs le message véhiculé par le concept Lypeplimal à savoir dans sa traduction « la pauvreté est finie ». « Pour ce faire, comment ne pas alors fonder un espoir certain sur les limocoins comme envisagés par le Président Directeur Général de Global Investment Trading ? » s’est interrogé à juste titre le ministre de l'Economie Numérique, des Postes et Télécommunications qui, traduisant dans les faits la volonté du Chef de l'État, le Professeur Faustin Archange Touadera, qui a recommandé sans équivoque de travailler activement et sans délai à encadrer cette nouvelle activité de l'économie numérique, pour enrichir et diversifier l’économie centrafricaine dans sa globalité. Aussi, le choix a été porté sur la Git Centrafrique comme entreprise pilote et consultante.

« Ce 13 Novembre 2021 est un grand jour. Date qui j'en suis certain restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire tout court, mais encore, de l'histoire de la cryptomonnaie en particulier. Autant vous le dire, autant vous le marteler car vous le savez sans doute, comme tout ce que j'essaie d'entreprendre, le projet Liyeplimal me tient singulièrement à cœur. J'y crois dur comme fer. C'est la raison pour laquelle mes collaborateurs et moi ainsi que nos partenaires nous nous investissons à fond et sans réserve tous les jours depuis sa création. C'est donc avec fierté que nous vivons l'avènement de ces milliers de personnes qui expérimentent déjà les bienfaits et les effets induits de Liyeplimal. Je suis donc plus que jamais convaincu et même persuadé de ce que ce projet dont la progression est crescendo, va inéluctablement impacter de plus en plus la vie des populations de notre sous-région en particulier, de notre continent et ceux hors du continent. C'est donc pour moi, l'occasion de remercier solennellement ici tous les partenaires et tous les soutiens multiformes sans lesquels Liyeplimal, traduction littéraire LA PAUVRETÉ EST FINIE, soutiens sans lesquels disais-je, le projet n'aurait pas décollé et n'aurait certainement pas connu les avancées notoires perceptibles aujourd'hui, même s'il faut reconnaître que beaucoup reste à faire », a fait savoir dans son propos Emile Parfait Simb non sans remercier le peuple centrafricain tout entier et son président, le Pr Faustin Archange Touadéra pour l’honneur qui lui a été fait. Le Chef de l’Etat de Centrafrique en donnant son onction de célébrer le 4ème anniversaire de Liyeplimal à l’Assemblée nationale devant autant de personnalité, a rehaussé au plus haut niveau l’éclat de la soirée.

Et pour étayer davantage la percée du concept, des informations incontestables révèlent qu’en une seule année, le nombre de membres est passé de 60 000 à 210 000 recensés à travers 128 pays dans le monde. Une information confirmée dans son discours par Emile Parfait SIMB qui déclare : « Ensemble j'en suis sûr, nous pouvons dire que nous sommes en train de bâtir de solides fondations pour l'érection en dur et en solide d'une cryptomonnaie aux normes de l'ère de notre temps. C'est grâce à ces efforts conjugués que nous sommes passé de 60 000 membres l’année dernière à pareil moment lorsque nous étions à Ouagadougou à 210 000 membres cette année à l’heure où je vous parle et dans 128 pays au monde. Une explosion exponentielle ».