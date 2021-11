Cryptomonnaie : Emile Parfait SIMB au sommet de l'Afrique :: AFRICA

C'est la succes story d'un jeune Camerounais parti de rien, pour se retrouver à la tête d'un holding opérant principalement en Afrique et en Asie. Emile Parfait Simb, fondateur et PDG de Simb Group et de Global Investment Trading, est l'un des premiers Africains à investir très tôt dans la cryptomonnaie.

En 2015, il a commencé à investir dans le Bitcoin avec 200.000 Fcfa...tout en travaillant comme enseignant vacataire dans un lycée avec un salaire de 50.000 Fcfa ( !). Pour y arriver, ce camerounais né à Douala en 1983, s'est armé de courage, de vision et de pugnacité. Le nom de cet ancien enseignant en informatique, qui a bâti sa fortune autour des difficultés qu'il a su transformer en opportunités grâce à son ingéniosité et son dynamisme, raisonne très fort dans le monde des affaires, mais encore plus fort dans le milieu économique Africain. Simb a reçu une pléthore de distinctions et de récompenses -décernées par une pléiade d’associations- pour sa contribution au développement économique et à la visibilité de l'Afrique.

Le monde de la cryptomonnaie -qui l'a révélé en 2017- il le connait parfaitement. Depuis mai 2017, dans la perspective de capitaliser sur l'ère de la révolution de l'économie numérique en cours et de contribuer à l'autonomisation des populations, Parfait Simb a mis en place une entreprise spécialisée dans la conception des logiciels et des applications BlockChain. Simb a su -en effet- appliquer la technologie innovante ‘Blockchain’ efficacement dans plusieurs types d'activités. A propos, le projet ‘SimbCity - SimbCoin Swap’, une solution pour l'immobilier et la finance, a un impact considérable sur le marché africain grâce, justement, à la puissance de la technologie blockchain. Il s’agit d’un projet dichotomique : pour la partie immobilière, il y a le projet SimbCity qui se concentre sur l'industrie touristique africaine en plein essor. Plus de 63 millions visitent l’Afrique chaque année et ce nombre devrait augmenter encore plus d'ici 2027 (110 millions). Quant à la partie financière, il existe un token appelé SimbCoin Swap (SMBSWAP), qui repose sur la technologie ERC-20 d'Ethereum. Il offre une approche nouvelle et unique pour investir dans le domaine d'actifs cryptographiques, génère des récompenses à partir de marchés de luxe tangibles tels que l'immobilier, et est intégré par une énergie éco-durable et une forme extraordinaire de crypto-minage BTC.

Soutenu par le G.I.T.

Global Investment Trading (GIT) a été fondée en mai 2017 suite à la ‘success story’ de son promoteur, Emile Parfait Simb. Il s'agit d'un centre de développement commercial et d'un fonds d'investissement dans le marché d'actifs cryptographiques.

En 2018, l'entreprise s'est lancée dans de nouveaux projets tels que le e-commerce, la plateforme de négoce et de nombreux investissements dans le secteur de l'élevage, de l'agriculture, de la restauration et de l'immobilier. En 2019, grâce à sa croissance continue, le G.I.T. a lancé un projet nommé Liyeplimal Africa Tour, qui aujourd’hui assure sa présence dans 24 pays africains ; trois sites de commerce électronique à Madagascar (Limarket Mada), à Dubaï (Liportal) et au Cameroun (Limarket) ont vu le jour aussi. Actuellement, le G.I.T. est composé de plus de 8.000 crypto-investisseurs, venant de 55 pays différents, a sept sièges sociaux de représentation, une association caritative (Association Odette Liyeplimal), trois sites e-commerce (Limarket Cameroun, Limarket Mada, Liportal), une plateforme de trading (SIMTREX), une plateforme de recrutement (Workoo), un restaurant (Liyeplimal restaurant), une monnaie d'échange (Liyeplimal money), une ferme agropastorale, un centre auto-école et un écosystème crypto (SimbCoin Swap).

Le G.I.T. a déjà prouvé son potentiel via tous les projets et produits qu'il offre et gère. Mais ce n'est encore que le début de l'aventure ; la collaboration avec Cameroon State Vision a permis le lancement du projet ‘SimbCity’ dans la ville balnéaire de Kribi, et grâce à la technologie innovante blockchain, le SimbCoin Swap est l’outil destiné à renforcer les capacités de collecte de fonds de SimbCity.

De plus, en étant inscrit sur les plateformes de trading, (y compris le LBank Exchange), le jeton SMBSWAP peut désormais être utilisé partout dans le monde, ce qui aide le projet à attirer plus d’attention et à étendre davantage son marché mondial. SimbCoin Swap est en passe d'avoir un impact encore plus important sur l'Afrique et d'atteindre -finalement- son objectif : d’esquisser les contours d’un avenir sûr, prospère et durable en Afrique.

En clair, Parfait-Simb est un visionnaire qui fait rêver l’Afrique. Son mérite et son génie lui permettent de briser les barrières qu’imposent la finance et la coopération unclassiques. Le Simbcoin porte en lui la promesse d’enrichissement de la population la plus pauvre d’Afrique. La monnaie virtuelle remplacerait aisément les espèces lors des transactions de la main à la main, notamment sur les marchés. Parfait Simb a réussi son pari et ce qui est certain, c’est que la mutation technologique du paiement dématérialisé est définitivement amorcée et que les autorités monétaires africaines vont devoir apprendre à accueillir la nouveauté et l’innovation.