Orange Cameroun fête sa noël et joue sa CAN :: CAMEROON

La fête a commencé dans les rues de Douala, la capitale économique du Cameroun avec Orange. Une démonstration en présence du Directeur General de l’entreprise de téléphonie mobile. En présence de partenaires et clients

L’entreprise de téléphonie mobile offre à ses clients devenir des Queens et des Kings. Une offre royale pour des occasions solennelles. Ce contexte est d’ailleurs propitiatoire. L’approche des fêtes de fin d’année et les préparatifs de Coupe Africaine des Nations de Football se tient au Cameroun à partir du 9 janvier 2022.

Le décor est planté. Orange Cameroun veut y contribuer de manière significative et citoyenne. Aussi, « 15 voitures, 500 smart TV, 5000 CFA à gagner toutes les 5 mn » n’est pas une simple annonce. C’est une opportunité offerte aux consommateurs Orange de devenir « un client reine ou roi » de Noel 2022 ou de la CAN TotalEnergie 2021 en gagnant un lot. Et c’est simple. Il suffit de souscrire à Orange Bonus au #111*1# ou via MyOrange.

Orange répond ainsi aux « besoins de ceux qui veulent rester toujours connectés sans trop dépenser compte tenu de la situation économique et sanitaire » A l’occasion, Orange a appelé à la vigilance de tous pour lutter contre la fraude. Aussi « Orange ne vous demandera jamais d’effectuer une opération ou un enregistrement dans votre compte Orange Money. Pour en savoir plus, contacter le service client au 8900 ou suivre dans ses comptes Facebook, twitter et Instagram.