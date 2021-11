AFRIQUE :: BIC annonce les gagnants de son concours phare "BIC Art Master Africa"

Dans sa quatrième édition, BIC Art Master Africa promeut l’œuvre artistique à travers la région

BIC, un des leaders mondiaux de papeterie, des briquets et des rasoirs, a annoncé aujourd'hui les gagnants de son concours BIC Art Master Africa 2021. Ce concours vise à encourager les talents d'Afrique et du Moyen-Orient à faire preuve de créativité et à créer une œuvre en utilisant le célèbre stylo à bille BIC.

Parmi les lauréats figurent un lauréat à l'échelle continentale ainsi que 11 lauréats aux niveaux nationaux.

L'artiste ougandais Gayi Eric a été désigné champion BIC Art Master Africa 2021. Son œuvre intitulée "Circle of Life" a été réalisée avec quatre stylos à bille BIC et a nécessité 210 heures de travail.

Le deuxième prix a été attribué à Kamgaing Kamdem Arthur, du Cameroun, pour sa création intitulée "In My Room".

Quant à la troisième place, elle revient à l'artiste Odaro Franklin Osaivbie du Nigéria pour son œuvre "Entranced".

Des gagnants nationaux à travers l'Afrique ont également été annoncés et comprennent :

Le BIC Art Master 2021 du Maroc : Badr Labied pour l'œuvre « Enchantez la vie africaine ».

Le BIC Art Master 2021 d’Afrique du Sud : Astral Msekeli pour l'œuvre « Ubuntu ».

Le BIC Art Master 2021 du Kenya : Stanley Were pour l'œuvre "Life is what you make it".

Les œuvres d'art ont été choisies parmi 6 350 œuvres soumises par plus de 3 700 artistes au travers de 52 pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Les artistes ont été invités à soumettre leur travail créatif sur le microsite dédié à la campagne www.bicartmaster.com .

Les œuvres ont été présélectionnées par un jury composé d'experts de BIC, d'artistes renommés de la région, de gagnants des précédents concours d'Art Master Africa et d'experts européens en art .

Le gagnant de la première place a reçu la somme de 2000 dollars US et verra son œuvre exposée dans une galerie personnalisée en ligne ainsi que dans la Collection BIC - la collection et l'exposition officielles d'art contemporain de l'entreprise.

Le deuxième et le troisième ont respectivement reçu les sommes de 1000 dollars US et 500 dollars US. Les gagnants de toutes les régions ont reçu une récompense en argent ainsi que des paniers BIC.

Peter Van den Broeck, Vice-Président Senior et Directeur Général, Moyen-Orient et Afrique, se rejouit : "Nous sommes fiers de l'impact que le concours BIC Art Master Africa a eu sur les talents de la région à ce jour. En effet, BIC a une longue histoire avec l'art, et la création du concours BIC Art Master Africa nous a permis de soutenir des milliers de talents dans la région. Avec l'extension du concours au Moyen-Orient cette année, nous sommes convaincus que nous continuerons à motiver et donner de la visibilité aux talents de la région, créant ainsi une future génération de personnes créatives et inspirantes."

Le concours BIC Art Master a été implémenté la première fois en 2017, en Afrique du Sud. Fort de son succès, il s'est étendu au reste du continent Africain en 2019. Cette année, le concours s'est encore élargi pour inclure le Moyen-Orient, touchant ainsi plus de 3 700 artistes. Le concours BIC Art Master Africa est une compétition annuelle qui invite les artistes à développer de manière créative des œuvres d'art en utilisant l'emblématique stylo à bille BIC.

BIC est depuis longtemps lié à l'art et célèbre régulièrement la créativité et l'originalité de personnes talentueuses. En 2018, BIC a présenté à Paris en France sa première exposition d’art contemporain avec 150 œuvres artistiques inspirées par BIC de 80 artistes internationaux. La Collection BIC, qui a débuté à la fin des années 90 lors d'une exposition en Italie consacrée à la vie de Marcel Bich, se compose aujourd'hui de plus de 250 œuvres d'artistes internationalement reconnus ou en devenir. BIC a établi un certain nombre de partenariats avec des instituts d'art dans le monde entier et ses produits sont exposés dans plusieurs musées renommés dans le monde entier.

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC Kids, BIC FlexTM, BodyMark TM by BIC , Cello, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil, Tipp-Ex, Us.TM et Wite-Out.

BIC a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1 627,9 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et également d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A-’ dans le classement du CDP.

À PROPOS DE BIC 'ART MASTER

BIC Art Master Africa est une initiative lancée par BIC. Cette initiative encourage les talents d'Afrique et du Moyen-Orient à créer des œuvres d'art à l'aide de stylos à bille. Les talents présentent leur créativité et participent à un concours pour gagner le label BIC Art Master Africa. Art Master Africa est une initiative annuelle qui a vu le jour en Afrique du Sud en 2017 et s'est étendue au reste de l'Afrique et duau Moyen-Orient. Pour en savoir plus sur BIC Art Master, visitez le site www.bicartmaster.com .

Parmi les 10 meilleurs artistes de BIC Art Master Africa cette année, nous pouvons lister : Andrew Nathan pour son œuvre d'art "Value" - Nigeria. Thuso Modikela pour son œuvre d’art "Flowers of the universe" - Afrique du Sud. Ashaba Gabito pour son œuvre d’art " Enchant everyday life " - Ouganda. Brandon Ponen pour son œuvre d'art "Roll the Dice" - Afrique du Sud. Omphile Sefako pour son œuvre d’art "Liminal Confinement" - Botswana.