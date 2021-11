CAMEROUN :: Commémoration: L’hôpital Laquintinie de Douala fête ses 90 ans :: CAMEROON

Plusieurs articulations vont meubler cette célébration

À l’occasion des célébrations marquant le 90è anniversaire de cette formation hospitalière, Noël Essomba , son directeur actuel a réuni les hommes et femmes de médias ce mardi 09 novembre pour les briefer sur les contours de cet événement.

« 90 ans c’est un âge de maturité. C’est un âge lourd pour lequel on a acquis pas mal d’expérience et cette célébration coïncide avec l’agenda de transformation du système de santé qui voudrait aujourd’hui qu’un certain nombre de formations sanitaires ce sont vues améliorées. Notamment dans le cadre de leur plateaux techniques »

Ces mots du professeur Noel Essomba traduisent l’esprit qui un habite ce dernier au moment où la formation sanitaire historique qu’il dirige célèbre son 90è anniversaire.

Lors de la conférence de presse qu’il a tenu , il a non Seulement rappelé l’histoire riche de celle qu’on appelle affectueusement « la vieille dame » mais aussi l’ensemble de ce qui va meubler cette célébration et enfin la vision de qui arrive après.

l’idée réelle ici est de s’arrêter un moment sur les 90 ans d’histoire de cet hôpital de référence et se projeter sur les projets à venir la vision étant de devenir « la polyclinique publique » de Douala.

Tout au long de cette célébration, il sera question de : Raconter et célébrer l’histoire, rendre hommage aux pionniers, célébrer le personnel , de remobiliser les troupes et enfin annoncer la vision future.

Le programme des activités s’étend du mardi 09 Novembre avec la conférence de presse jusqu’au samedi 04 décembre 2021.

Les principales activités seront : le mini tournoi de football,les journées portes ouvertes avec des consultations gratuites délocalisées , un symposium sur l’humanisation des soins , une soirée de levée de fond et fête pour le personnel.

Le professeur Noël Essomba dira à ce propos que :« Nous voulons profiter de cette célébration pour montrer au grand public les innovations qui ont été faites au niveau de l’hôpital laquintinie mais aussi que ces innovations ont vu le jour dans d’autres formations sanitaires en cohérence avec la volonté du président de la république de voir nos formations sanitaires dotées de plateaux techniques modernes ».

Toujours dans la vision futuriste de ce que sera l’hôpital Laquintinie demain, il a annoncé la construction d’un bâtiment de 08 étages et deux sous sols pour marquer l’entrée véritable de l’hôpital laquintinie dans la modernité.