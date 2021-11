GUINÉE :: les anciens barons du pouvoir sommés de libérer les domaines de l'État :: GUINEA

Dans un communiqué lu ce dimanche 07 novembre 2021 à la télévision nationale, le Premier ministre de transition en Guinée, Mohamed Béavogui, demande aux anciens ministres, présidents d’institutions dissoutes, anciens hauts fonctionnaires, de libérer les domaines bâtis et non bâtis de l’Etat qu’ils occupent.

Il est également demandé à tous les anciens ministres et les anciens hauts fonctionnaires des institutions de la république qui continuent à occuper les domaines bâtis et non bâtis de l’Etat de prendre attache avec le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’aménagement du territoire et le secrétariat général à la présidence de la République.

Le Premier ministre précise par ailleurs que le Gouvernement a entrepris l’inventaire de l’ensemble des biens immobiliers appartenant à l’Etat depuis 1958.

Le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’aménagement du territoire et le Secrétariat général à la présidence de la République sont chargés de l’application du communiqué.