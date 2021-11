MONDE ENTIER :: Voyance en ligne : qu'est-ce que les tarots ? :: WORLD

Les tarots sont utilisés dans la voyance pour prédire les événements futurs possibles dans la vie d'un individu. De nos jours, il est la méthode la plus utilisée à cause de son efficacité et de nombreux témoignages. Ainsi, les tarots succèdent valablement aux boules de neige. Découvrez dans cet article ce qu’est le tarot.

L'histoire des tarots

Les tarots sont des jeux de cartes. Ils ont fait leurs apparitions lors du règne de la Renaissance dans les contrées d'Italie notamment dans le nord selon Thierry Depaulis. Anciennement appelé « trionfi », il est un jeu composé de cinquante-quatre cartes réparties en quatre forces qui sont la coupe, l'épée, le bâton et le dernier. C’était un jeu apprécié de tous et destiné à toutes les couches de la société italienne du Moyen Âge. Le tarot a été introduit en France comme butin de guerre lors des invasions de l'Italie en 1494 et 1499 par les rois de France.

Dès lors, les tarots ont subi une modification évolutive entraînant une disparition de ceux d’Italiens classiques. Ainsi à partir du vingtième siècle fût l'essor de nouvelles cartes contemporaines. Celles-ci se tournent vers le domaine de la cartomancie et sont utilisées pour leur pouvoir divinatoire. La cartomancie est l'art de prédire l'avenir par les cartes. C'est dans ce sillage que sont apparus le Tarot amour , le tarot de Marseille, le tarot gratuit , le tarot de Besançon, etc.

L'utilisation des tarots dans l'art divinatoire

Les voyants se basent sur la signification des symboles, des chiffres et des couleurs pour deviner l'avenir. Dans la cartomancie, les cartes rouges sont annonciatrices de bonnes vibrations. Les cartes noires par contre traduisent un futur malheureux incident. Ainsi, pendant le tirage de cartes, les tendances de votre avenir dépendent de la couleur la plus tirée.

Également, chaque symbole tiré divulgue une information. Le carreau révèle des événements futurs sur vos activités professionnelles. Le cœur se penche sur les émotions et parle des relations amoureuses, amicales et même familiales. Le trèfle quant à lui annonce des événements sur l'argent et la prospérité. Enfin le pique renvoie aux épreuves, doutes et conflits.

Aussi, chaque chiffre tiré lors d'une session de voyance émet un message. Ils sont au nombre de quatre et représentent chacun une action. Le 7 traduit de la chance, mais peut varier en fonction du symbole ou du nombre choisi. En effet, le 7 carreau dessine une rude colère, 3 fois 7 révèle un projet à venir et 2 fois 7 annonce un grand obstacle. Le chiffre 8 quant à lui informe sur l'essor d'un projet. Il peut aussi évoquer un désaccord, un conflit amoureux ou familial et la signature d'un contrat.

Le 9 conseille sur un effort à mener pour vaincre un obstacle. Il peut être rapporteur de messages de transformation, de stabilité, d'accomplissement et de changement. Enfin, le chiffre 10 traduit un bilan, un accomplissement, un voyage, une élévation ou des problèmes financiers ou professionnels. Les tarots par les cartes permettent ainsi d'élucider l'avenir sur tous les plans.