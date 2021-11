CAMEROUN :: L’appel de la Lekié qui fait mal :: CAMEROON

Les élites du département de la Lekié dans la région du Centre étaient réunis le week-end dernier.Rassemblement afin d’installer dans leurs fonctions les responsables récemment élus des bureaux des organes de base du RDPC, le Parti au pouvoir. Sauf que ces élites ne se sont pas arrêtées là. À l’initiative de Henri EYEBE AYISSI, le ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières, elles ont lancé un appel à une nouvelle candidature de Paul BIYA lors de la présidentielle de 2025.Cet appel soulève lyre des Partis politiques de l’opposition. Jean Michel NINTCHEU le député du SDF était le premier à réagir”On est en pleine République du bêtisier.

L'À-plat-ventrisme dégoûtant de M. Eyebe Ayissi ne vise en réalité qu’à détourner l’opinion et surtout la justice sur ses frasques et casseroles répétées au ministère du cadastre, des domaines et des affaires foncières. Bien plus, c’est de la flagornerie pure et simple de la part du principal initiateur de cet appel, pour plus de visibilité sur sa personne par le prince par rapport à un éventuel remaniement ministériel. Totalement fébrile et surtout déboussolé par l’horloge biologique irréversible de son créateur qu’il croyait immortel et éternel, M. Eyebe Ayissi lui-même ne croit pas du tout à cet appel nimbé de provocation qui s’apparente également à la préparation psychologique et à la distraction du peuple par rapport à ce qui se trame dans des officines pour une mutation de pouvoir Sud-Sud-Centre dans l’ordre indiqué.

Dans ce registre, M. Eyebe Ayissi, pantin manipulable à souhait à la solde de certaines officines et nébuleuses, tente désespérément de jouer à l’idiot utile de la perpétuation du règne de M. BIYA par procuration ou gré à gré. Il faut avoir un esprit totalement irrationnel et sorcier pour demander à M. BIYA de se présenter à la présidentielle en 2025 à 92 ans. Le peuple camerounais n’acceptera pour rien au monde qu’il se présente en 2025. Le chaos s’installera à coup sûr sur toute l’étendue du territoire national. Quoiqu’il en soit, cette initiative puérile et pitoyable des prévaricateurs de la Lekié cache mal le chant de cygne d’un règne quarantenaire qui a plongé le Cameroun en général et le département de la Lekié en particulier dans une misère indescriptible. Il croit être en capacité de tromper une fois de plus les populations de la Lekié qu’il a toujours considérées comme du bétail électoral malgré leurs souffrances quotidiennes. Peine perdue.

La Lekié qui porte durement les stigmates de multiples frustrations du fait d’une caste d’égoïstes et d’égocentriques uniquement préoccupés par leur reproduction dynastique – ne saurait s’éterniser dans la nuit noire. Les signataires de cet appel pathétique se parlent à eux-mêmes. On ne saurait tromper tout un département tout le temps. Ce département se réveillera et se joindra au peuple du changement pour un Cameroun meilleur. Pour terminer, tout le bien que je souhaite au principal initiateur de cet appel anthropophage, est qu’il soit toujours en vie et que les populations du département de la Lekié ne déclenchent pas la chasse aux sorcières contre sa personne quand surviendra le Grand Soir.

Et qu’il maintienne ses prébendes accumulées et mal acquises, même s’il n’a sans doute pas la certitude de son avenir.” a-t-il déclaré