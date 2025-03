CAMEROUN :: Jean Nkuete appelle à condamner les actes barbares et à célébrer les 40 ans du RDPC :: CAMEROON

Le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), Jean Nkuete, a lancé un appel ferme à condamner les actes barbares perpétrés contre des dignitaires du régime par des opposants. Cet appel s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la célébration des 40 ans du RDPC, prévue le 24 mars 2025. Dans une circulaire adressée aux cadres du parti, Nkuete a également insisté sur la nécessité de mettre en avant les réalisations locales du gouvernement et leur impact positif sur la vie des populations.

Condamnation des actes de violence

Jean Nkuete a exhorté les membres du RDPC à dénoncer avec la plus grande énergie les actes de violence commis contre des hautes personnalités et des membres du gouvernement, y compris en territoire étranger. Ces actes, qualifiés de « barbares », sont perpétrés par des opposants politiques et visent, selon lui, à déstabiliser les institutions et à semer la division au sein de la société camerounaise.

Un appel à la vigilance des jeunes

Le secrétaire général a particulièrement ciblé les jeunes, les appelant à redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui propagent la haine intercommunautaire et la violence politique. Il a mis en garde contre les discours manipulateurs qui promettent des illusions tout en cherchant à détruire le pays. Pour Nkuete, les jeunes doivent rester mobilisés et engagés en faveur de la stabilité et du développement du Cameroun.

Le rôle central des femmes

Jean Nkuete a également salué le rôle essentiel des femmes au sein du RDPC, les qualifiant d’« atouts majeurs » du parti. Il a rendu hommage à leur engagement, leur militantisme et leur fidélité sans faille, soulignant que sans elles, le RDPC ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Les femmes sont considérées comme des éléments d’avant-garde de la force de frappe du parti, et Nkuete compte sur elles pour relever les défis futurs, notamment lors de la prochaine élection présidentielle.

Préparer l’avenir et célébrer les 40 ans du RDPC

À l’occasion du 40ème anniversaire du RDPC, Jean Nkuete a appelé à organiser des manifestations populaires rassemblant militants, sympathisants et populations locales. Ces événements doivent servir à préparer la grande mobilisation en vue de l’élection présidentielle, tout en célébrant les réalisations du parti depuis sa création en 1985 à Bamenda, dans la région de l’Ouest.

Le RDPC, qui a remplacé l’Union nationale camerounaise (UNC), parti unique à l’époque, reste aujourd’hui la formation politique dominante au Cameroun. À travers ces célébrations, le parti entend renforcer son ancrage auprès des populations et consolider sa position en vue des futurs scrutins.