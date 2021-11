CAMEROUN :: Ngondo 2021: Le projet programme adopté :: CAMEROON

Les travaux de la traditionnelle Assemblée Générale du Ngondo se sont déroulés ce dimanche 31 Octobre 2021 à la salle des fêtes d’Akwa

C’est en prélude au lancement des activités de la messe de l'eau édition 2021 que les membres de l’assemblée générale du Ngondo se sont réuni au tour du président en exercice Sa Majesté Jean Yves Eboumbou Duala Manga Bell.

Il faut dire que depuis deux ans, avec la survenue de la pandémie de la Covid-19, les activités du Ngondo ont été considérablement perturbées avec une grosse influence sur la façon de percevoir de Ngondo.

Il était donc question pour les membres de l’assemblée traditionnelle d’évoluer de façon intermédiaire sur la façon de penser la Messe des eaux en adéquation avec le niveau de la menace Covid-19 qui demeure. En d’autres termes : faire reprendre la vie au Ngondo tout en respectant les restrictions sanitaires gouvernementales.

Sa majesté Jean Yves Eboumbou Duala Manga Bell , président en exercice du Ngondo a tenu tout de même a préciser que : « le Ngondo a continué sa vie . En dehors de la rencontre des cantons qui est une activité très importante de l’assemblée traditionnelle et il faut garder à l’esprit que même si le Ngondo est une fête du peuple Sawa , cette fête concerne aussi toutes les communautés qui vivent à Douala en adéquation avec l’évolution du monde »

Pour Pamphile Yobe le secrétaire général du Ngondo , « on retient que l’assemblée générale a validé le projet de programme présenté par Ngondo Fundation. On va se mettre au travail dans les préparatifs des festivités du Ngondo 2021. L’on retient aussi que malgré la maladie à Covid-19, le Ngondo tout au moins dans sa partie traditionnelle va continuer à se célébrer »Pour l’instant une conférence de presse est prévue dans les prochains jours pour mieux édifier l’opinion publique mais aussi la presse nationale et internationale sur les véritables spécificités de l’édition 2021 de la Messe des eaux.

