CAMEROUN :: Cimencam-Figuil : Des médailles pour les travailleurs méritants :: CAMEROON

Au total, 74 employés de Cimencam de Figuil ont reçus leurs médailles d’honneur de travail. C’était au cours d’une cérémonie présidée par le ministre du travail et la sécurité social le vendredi 15 octobre à l’esplanade de l’usine.

On se souvient, Le premier ciment est sorti de l’usine de Figuil en 1971. Cinquante ans après, Cimencam a fait du chemin dans la production du ciment dans le septentrion et même au-delà du Cameroun. A l’occasion du cinquantenaire, le cimentier national fait sa mue. Avec la construction d’une usine de production du clinker, une exclusivité de Figuil. Il y a aussi ces médailles en argent, vermeil et or décernées à ces employés qui portent haut dans la production quotidienne du ciment. Sur l’esplanade de l’usine, tout Figuil politique, administrative et traditionnelle s’est donné rendez-vous.

Représentant du personnel s’est exprimé en anglais « This is very important. As you know, yesterday we had the ceremony of laying the foundation stone of our future cement production plant. This is a huge investment. You can’t invest if you don’t have people. So we need people working with a team spirit well trained. And you here a senior who received this madal today. The will show to others what is good and what is important to Cimencam »

A l’endroit de ses collaborateurs, Benoit Galichet, le Directeur général de Cimencam s’est appesanti sur les vertus du travail, gage de l’épanouissement du travailleur. Non sans préciser l’importance de tous les travailleurs et chaque travailleur dans le processus de production. En paraphrasant Voltaire pour qui le travail éloigne de l’ennui, le vice et le besoin, Benoit Galichet a indiqué qu’il s’agit « du mérite récompensé. Ces médailles sont le résultat de l’endurance, le dévouement, le travail acharné » Pour Benoit Galichet « Cimencam se veut non seulement un producteur de Ciment mais un pourvoyeur de solutions durables. Notre maitre mot est l’innovation. L’innovation c’est la nouvelle usine qui permettre de produire du ciment de meilleure qualité ».

Toute chose qui était du gout du PCA Cimencam Jacques Yves Mbelle Ndoe “ « Ces médailles d’honneur de travail décernées aux méritants sont une invite aux autres travailleurs de mettre plus d’ardeur pour que la prochaine fois soit leur tour Sur le plan de la cohésion social les choses se passent bien. Le délégué du personnel l’a signifié. Tout se passe dans des conditions de travail favorables à l’accroissement de la productivité »

L’occasion était donnée au ministre Grégoire Owona de se réjouir de « l’excellente qualité du climat social qui prévaut au sein de cette entreprise. A Cimencam, le Dialogue social n’est pas un simple slogan mais un outil de bonne gouvernance facteur de cohésion sociale de productivité et de progrès. C’est une réalité à Cimencam. Un petit soucis demeure celui de logement du personnel » Non sans rappeler que L’élection des délégués du personnel aura lieu 27 octobre 2021 sur toute l’étendue du territoire. Dans ce discours plutôt didactique, le ministre que les délégués du personnel sont des Courroies entre travailleurs et employeurs pour Trouver des solutions aux préoccupations posées. Ils ne sont pas là pour s’opposer systématiquement mais pour un dialogue productif pour tous.