CAMEROUN :: Emmanuel DE TAILLY: « Notre plan d'investissement triennal se chiffre à 150 milliards de FCFA » :: CAMEROON

C’est l’une des phrases fortes du Directeur General des Brasseries du Cameroun au cours de la Réhabilitation du Centre de distribution de Loum : un projet évalué à plusieurs centaines de millions FCFA.

Construit sur une superficie de 6000 m², le centre comprend : Un magasin de produits finis, Un magasin d’emballages vides, Des bureaux, Des installations sanitaires et de détente pour le personnel et les visiteurs; Des espaces non bâti d’entreposage. Nous faisons ici l’économie du discours d’Emmanuel de Tailly.

Rester durablement à Loum

Le Centre de distribution que nous inaugurons aujourd’hui avait été ouvert au public pour la première fois en 1988. Face à des enjeux de sécurité, nous avons été amenés en 1998, à prendre la difficile décision de partir de Loum. 23 ans après, nous voici de retour et nous entendons nous y installer durablement grâce à votre soutien. Oui ! Nous entendons rester durablement à Loum grâce à la volonté de sa population de participer au développement socio-économique de Seul le discours prononcé fait foi cette localité. Nous allons rester à Loum grâce à la détermination des autorités administratives locales qui ont décidé de faire de Loum une des places importantes du commerce et du vivre ensemble.

Des produits de qualité aux meilleurs prix.

Une invitation à poursuivre notre mission d’ « Assurer une disponibilité et une qualité constantes de nos produits au meilleur prix et au travers d’un réseau de distribution performant au service de ses clients, dans le cadre d’un processus respectueux de l’environnement avec une véritable valeur ajoutée locale et soucieux de sa responsabilité sociétale ».

Le groupe SABC c’est vous.

Construire un monde meilleur, plus solidaire, plus équitable car sans vous nous ne sommes rien et parce que LE GROUPE SABC C’EST VOUS ! Vous qui faites partie directement ou indirectement de nos 15 millions de consommateurs, de nos 7.000 collaborateurs et prestataires, de nos 2.900 sous-traitants, nos 700 actionnaires camerounais, 350 partenaires distributeurs, nos 6.000 paysans qui produisent sucre et mais camerounais. Vous êtes, nous sommes la vitrine, le fer de lance de la renommée du Cameroun, du rayonnement et de l’expertise et du savoir-faire Camerounais.

Investir dans les communautés

Responsabilité sociétale, notre programme RSE se décline en cinq principaux axes, qui sont des axes prioritaires du développement durable avec pour principe, pour logique de réinvestir dans les communautés une grande partie de la confiance placée dans nos produits. Il s’agit de : L’éducation, La santé, L’environnement, Le sport, Les arts et la culture.

La santé pour tous, une priorité.

Dans le domaine de la santé, la contribution du Groupe SABC depuis plus de 70 ans consiste en plusieurs actions concernant : La lutte contre l’hypertension artérielle et le diabète, La lutte contre le VIH, La fourniture d’équipements et consommables médicaux dans les établissements hospitaliers publics et privés, pour améliorer la prise en charge des malades, La fourniture gratuite de sang pour sauver des vies, La promotion de la consommation responsable d’alcool et la protection des jeunes contre l’alcool, La promotion de l’hygiène et la salubrité en milieu scolaire pour créer les conditions d’une réussite durable, Et plus récemment dans la lutte contre le COVID-19 avec une dépense d’un milliard de FCFA