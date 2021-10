CAMEROUN :: Syndustricam : Samuel Kondo, le boss :: CAMEROON

Samuel Kondo, est le nouveau président du Syndicat des industriels du Cameroun (Syndustricam). Le président directeur général de Socarto, a été élu à ce poste lundi, 11 octobre 2021. C'était au cours de l'assemblée générale du Syndustricam tenue à Douala. les travaux se sont tenus en présence de Parfait Eppoh, représentant le Ministre du Commerce (Mincommerce).

Dans sa mission, Samuel Kondo, sera assisté de Noël Ikoue, directeur général-adjoint de Cimencam, élu vice-président et de Alain Malong, directeur général du groupe Allucam/ Socatral, élu président d'honneur. Dans sa feuille de route, Samuel Kondo, a la lourde mission de redynamiser le syndicat, en faisant de lui, une plateforme crédible, active et innovante, ayant un impact réel sur la valorisation des industries camerounaise, en droit ligne avec la Stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 (Snd 30).

Au-delà de cette mission, Samuel Kondo, souhaite faire du Syndustricam, laboratoire d'analyses. « Notre mission est de permettre au Syndustricam de retrouver sa place de laboratoire d'analyses, de réflexion, de propositions et de recommandations qui puissent répondre aux attentes de ses membres dans un paysage économique marqué par une compétitivité accrue et des effets endogènes et exogènes qui impactent notablement les activités économiques», déroule Samuel Kondo.

Crée en 1950, le Syndustricam reconnu comme le pionnier du syndicalisme industriel au Cameroun, regroupe en son sein, les entreprises de divers secteurs d’activité. Sa mission est de défendre les intérêts des industries membres, jouer le rôle d’interlocuteur du secteur industriel auprès des pouvoirs publics et autres groupements d’entreprises.