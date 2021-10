CAMEROUN :: Forfaiture: Le préfet du Wouri suspend sans motif la mutuelle des élites Fondjomokwet de Douala :: CAMEROON

La décision signée en date du 17 septembre 2021 par Benjamin Mboutou ne signale aucune raison de la suspension de cette organisation.

« Est pour compter de la date de signature de la présente décision, ordonnée la suspension temporaire des activités de l’Association dénommée « MUTUELLE DE L’ELITE FONDJONMEKWET DE DOUALA » dont le siège est à Douala 5e[…]Le Sous-préfet de l’Arrondissement de Douala 5e, le Commandant de Compagnie N°02 et le Commissaire Central N°04 de la ville de Douala sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée partout où besoin sera. »

Cette décision signée en date du 17 septembre dernier par le préfet du département du Wouri crée des vagues. Ce mercredi 06 octobre 2021, une tension forte règne au sein de la communauté Fondjomekwet de Douala. Une élection est prévue au foyer communautaire Fondjomokwet de Douala en vue de la constitution d’une nouvelle mutuelle des élites… Et cette élection n’arrange point les membres du bureau encire en fonction de cette organisation. Par l’entremise de Me Sylvestre Alain Zogo Mvoah, avocat au barreau du Cameroun, les membres de ladite Mutuelle conteste cette décision préfectorale. A travers un recours gracieux au préalable adressé à monsieur le préfet du Wouri en date du 22 septembre 2021, le principal responsable de la Mutuelle de l’Elite Fondjonmekwet de Douala souligne que cette « décision lui fait sérieusement grief » et « sollicite son annulation».

Le ministre chargé de l’Administration territoriale

Le conseil du bureau en activité fait savoir que la décision du préfet du Wouri est illégal pour trois raisons. Cet avocat estime que la loi violée est celle de décembre 1990 sur la liberté d’association modifiée et complétée par la loi de 20 juillet 2020. Pour l’homme en toge noire, ce texte dispose en son article 13 : « Le ministre chargé de l’Administration territoriale peut, sur proposition motivée du préfet, suspendre par arrêté, pour un délai maximum de trois mois,

L’activité de toute association pour trouble à l’ordre public.» A La lecture de la décision de suspension signée en date du 17 septembre 2021, on ne voit nul part la mention » trouble à l’ordre public ».

Pourquoi suspend-t-il alors cette mutuelle ? A lire les visas de cette décision, on est tenté de croire que le préfet du département du Wouri fonde sa décision sur la correspondance signée en date du 15 septembre dernier par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha et ordonnant la suspension des activités de la Mutuelle de l’élite Fondjomonkwet de Douala. Cette lettre du patron de la région du Littoral ne fait également pas à un éventuel trouble à l’ordre public… Dans le camp du bureau en fonction la thèse d’un règlement de compte est brandie. « Le chef du village Fondjomonkwet et des élites à sa solde auraient instrumentalisé le gouverneur de la région du Littoral qui naguère a servi comme préfet du département du Haut-Nkam afin qu’il ordonne la suspension de cette Mutuelle», soutient une source ayant requis l’anonymat.

Le chef du village a réuni certains notables et élites à sa solde

Cette position est autant défendable qu’en date du 21 septembre 2021 le chef du village a réuni certains notables et élites à sa solde à ‘hôtel la Falaise à Douala. Selon le procès-verbal établi au terme de cette rencontre, le chef Fondjomonkwet annonce « qu’il a eu avec le sous-préfet de Douala 5eme relativement à cette crise au sein de cette association et plus particulièrement sur l’organisation d’une élection juste et transparente en vue de la mise sur pied d’un bureau légitime au sein de la mutuelle qui ramènera la sérénité en son sein. » Cette position montre bien que le chef supérieur Fondjomonkwet est en inimitié avec les dirigeants du bureau en activité de cette Mutuelle. Et ces cadres et dignitaires originaires de Fondjomonkwet n’entendent se laisser faire. Après le recours gracieux préalable déposé introduit auprès du Préfet du WOURI afin qu’il revienne suer sa décision, le tribunal administratif du Littoral a été saisi en date du 1 er octobre 2021 par Me Sylvestre Zogo conseil d’un bureau encore en activité de cette Mutuelle.