CAMEROUN :: L'ESCG DE YAOUNDÉ, REPOND PRÉSENT AU CONSEIL D'ORIENTATION STRATÉGIQUE DE L'AMBASSADE DE FRANCE :: CAMEROON

Le Professeur Léopold Bertin Kouayep, Directeur de l'École Supérieure de Commerce et de Gestion (ESCG-Yaoundé) a assisté le jeudi 30 septembre 2021, en présence des représentants d'autres instituts, au Conseil d'orientation stratégique de l'Ambassade de France, organisé à l'lnstitut Français du Cameroun.

Ce Conseil présidée par Christophe GUILHOU, Ambassadeur de France au Cameroun était axé sur le thème " One heath, une seule santé, d'un concept théorique à la pratique". L'enjeu de ce Conseil, d'après l'orateur principal, était d'échanger sur un concept pas toujours très bien compris.

Le diplomate Français a expliqué au travers d'illustrations concrètes, que ce concept théorique, une seule «Santé» est pragmatique, et met en exergue le dynamisme et le positionnement central de la recherche scientifique étrangère de la France dans le pays et d'impulser de nouvelles perspectives de collaboration sous-régionale.

Il est important de préciser que le 17 et 18 mai dernier, la première réunion du panel des experts indépendants de haut niveau «one heath, une santé», choisis de manière à représenter les différentes disciplines de cette approche de coopération et de développement. L'ambassadeur a présenté de multiples initiatives originales relatives à la formation à la recherche présentant une dimension sous-régionale forte qui ont été créées au Cameroun en partenariat avec le SCAC : collèges doctoraux régionaux avec l’AUF, l’IRD, l’UNESCO et les SCAC de la sous-région, Doctoriales avec l’Ecole supérieure de Commerce et de Gestion.

C'est l'occasion aussi pour le Directeur de l'ESCG, Pr KOUAYEP et son Directeur de Développement et de la Coopération, M. SERGENT de proposer des stratégies sur le point "Penser une coopération universitaire de formation à la recherche transversale et innovante". L'ambition étant de faire du Cameroun un hub de formation arrimé aux laboratoires français.

La nouvelle année s'y annonce plus innovante.