Depuis la soirée de ce jeudi, 30 septembre 2021, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, montre le sénateur RDPC, Grégoire MBA MBA, en train d'assener un coup de tête sec, à un vis-à-vis.

La scène se passe visiblement à Kribi, département de l'Ocean ( région du Sud Cameroun) dont il est sénateur pour le compte du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( RDPC).

On peut voir comment dans une discussion de foule, le sénateur Grégoire MBA MBA assène un coup de tête à un homme qui visiblement, lui tient tête dans une discussion. Pour certaines personnes, il s'agirait des batailles liées au renouvellement des organes de base du RDPC. La chronique politique dans l'Océan raconte que le sénateur Grégoire MBA MBA est un homme très impulsif et intrépide. Il se raconte qu'il n'admet aucune injonction venant du Comité central du RDPC, pour ce qui est du choix des élus, et qu'il le fait clairement savoir aux chargés de mission de son parti.

" Kribi c'est moi. Kribi coule dans mes veines. Kribi est dans mon sang ", aime à dire celui qu'on dit en 2018, avoir interdit à Cabral Libii de battre campagne à Kribi, pour le compte de l'élection présidentielle, malgré le feu vert des autorités administratives pour la manifestation.

Il se raconte que Grégoire MBA MBA détient une sorte de droit de vie et de mort à Kribi, et y règne en maître. Seulement, en novembre dernier, il a reçu un revers, en se faisant gifler au marché, par une vendeuse de glace dont il avait renversé la machine.

Voici qu'à son tour , le sénateur RDPC, Grégoire Mba Mba, est mis en évidence dans une vidéo, en train d'asséner un coup de boule à un vis-à-vis, dans une discussion sans doute liée aux affaires du RDPC.