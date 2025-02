CAMEROUN :: Ancien DG de Afriland First Bank arrêté pour escroquerie de 350 millions FCFA : les détails de l'aff :: CAMEROON

L’ancien directeur général de Afriland First Bank, Alphonse NAFACK, a été arrêté pour une escroquerie de 350 millions FCFA. Cette affaire, qui fait grand bruit dans le milieu bancaire et politique camerounais, implique également d’autres personnalités, dont Valérie NOUGOUM. Retour sur les détails de cette affaire qui secoue le pays.

Les faits

Alphonse NAFACK, ancien directeur général de Afriland First Bank, a été déféré devant le procureur de la République du tribunal de grande instance du Mfoundi. Il est accusé de complicité d’escroquerie au préjudice de l’honorable Guillaume MBAKAM, pour un montant s’élevant à 375 millions FCFA. Selon les informations recueillies, NAFACK aurait promis à MBAKAM de lui faire gagner un marché lucratif portant sur la fabrication de compteurs prépayés pour ENEO, la société nationale d’électricité du Cameroun.

Cependant, après avoir perçu la somme, le marché ne s’est jamais concrétisé, poussant MBAKAM à porter plainte. Une enquête policière a été ouverte, révélant l’implication de plusieurs acteurs dans cette affaire.

Les autres acteurs impliqués

L’enquête a également mis en lumière le rôle de Valérie NOUGOUM, une femme d’affaires bien connue dans les cercles économiques camerounais. Elle a été présentée au procureur pour son implication présumée dans cette escroquerie. Les autorités cherchent à déterminer son degré de responsabilité dans cette affaire, qui semble s’étendre sur plusieurs niveaux.

Les répercussions de l’affaire

Cette affaire d’escroquerie de 350 millions FCFA a des répercussions majeures sur la réputation de Afriland First Bank, l’une des institutions financières les plus importantes du Cameroun. Bien que NAFACK ne soit plus en poste, son arrestation jette une ombre sur la gestion interne de la banque.

Par ailleurs, cette affaire soulève des questions sur la transparence dans l’attribution des marchés publics au Cameroun. L’implication d’un ancien haut responsable bancaire et d’une personnalité politique comme MBAKAM montre à quel point les réseaux d’influence peuvent être utilisés à des fins illégales.

Les prochaines étapes

Alphonse NAFACK et Valérie NOUGOUM sont actuellement en attente de leur procès. Les autorités judiciaires ont promis de faire toute la lumière sur cette affaire, qui pourrait ouvrir la voie à d’autres révélations sur des pratiques similaires dans le pays.

En attendant, cette affaire reste un sujet brûlant dans les médias camerounais et internationaux, suscitant des débats sur l’éthique dans le secteur bancaire et la lutte contre la corruption.