CAMEROUN :: Rentrée scolaire 2021-2022 : Le groupe SABC offre plus 1500 bourses aux meilleurs élèves. :: CAMEROON

Cette année encore, la Société Les Brasseries du Cameroun a remis ca. Dans le cadre de son programme « Excellence scolaire », Apres plusieurs étapes, la caravane est entrée en gare le samedi 25 septembre 2021 à l’Ecole Privée Laïque Les Hirondelles de Garoua. Plus de 1500 bourses distribuées aux apprenants.

Le programme Excellence scolaire du Groupe SABC concerne les écoliers et les élèves qui se sont démarquées par leur performance au cours de l’année scolaire. Cette année encore, La caravane de l’excellence scolaire a été une fois de plus l’occasion pour le Groupe SABC d’exprimer son engagement sociétal auprès des communautés et aussi de célébrer, récompenser et encourager la Performance en milieu scolaire. Elle est allée dans l’extrême Nord, à l’école publique de Founangue à Maroua notamment. Pour récompenser les plus méritants. Cette cérémonie haut en couleurs était présidée par le gouverneur de l’extrême nord en présence du préfet du département du Diamaré, du Super Maire de la ville de Maroua et des autorités traditionnelles. Au total 500 bourses scolaires qui ont été remis aux meilleurs élèves des régions de l’Extrême-Nord et du Nord. Chaque bourse était composée d’un sac à dos, de l’ensemble des livres scolaires au programme disponible sur le marché et d’une gourde. Une étape qui venue clôturer la caravane citoyenne de l’excellence. Pour le compte de l’année 2021, le Groupe SABC a procédé à la remise de 1500 bourses scolaires aux meilleurs écoliers et élèves au travers d’une caravane déclinée en 5 étapes.

Pour le Directeur de l’école publique de Founangue à Maroua « Une grande joie. Ce geste crée entre les élèves l’émulation et l’esprit de dépassement. Le conseil que je peux donner à ces jeunes est Qu’ils apprennent leurs leçons pour être meilleur et bénéficier de la bourse SABC »

La satisfaction était celle du Gouverneur de l’extrême Nord « Je suis satisfait et appelle les autres a suivre le pas de la société citoyenne les Brasseries du Cameroun qui a toujours fait dans l’accompagnement de l’école. La région de l’extrême Nord est une particularité elle est menacée par la sous scolarisation qui concerne les Enfants des démunis des déplacés, et des refugiés. Au moment où l’on parle de l’Ecole inclusive il est urgent d’être solidaire de tous ces enfants pour assurer l’école pour tous. Cette action intervient au moment ou le Boko Haram l’ennemi numéro un de l’école qui s’attaque à tout ce qui a trait à l’école bat de l’aile. Les attentes sont nombreuses les moyens devraient suivre »