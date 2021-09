CAMEROUN :: 60EME ANNIVERSAIRE DE L'AUF: ONGOLA FABLAB SUSCITE DES VOCATIONS EN FABRICATION NUMERIQUE :: CAMEROON

La célébration du 60 ème anniversaire de l'Agence Universitaire de la Francophonie ( AUF), ainsi que la tenue de sa 18ème Assemblée générale, ont été ponctuées par le Hacmaker 60 de la Direction Régionale Afrique Centrale et Grands Lacs ( Hacmaker 60 - DRACGL) de l'AUF. Pour ce qui est de Yaoundé , la compétition a eu lieu à la Direction Régionale Afrique Centrale et Grands Lacs, de l'AUF, dans la capitale politique du Cameroun. L'an 60 de l'AUF, couplé à sa 18 ème Assemblée générale, a été célébré ( en présentiel et visioconférence) depuis Bucarest ( Roumanie), du 21 au 24 septembre 2021. Une fois de plus, l'AUF est restée fidèle à sa glorieuse réputation de sitimulateur de génies en fabrication numérique.

Un concours sur les projets de fabrication numérique a été organisé : le Hacmaker 60 - DRACGL. Pour ce qui est de la capitale politique du Cameroun, siège de la Direction Régionale Afrique Centrale et Grands Lacs de l'AUF, c'est Ongola Fablab de Yaoundé qui, a accueilli les concurrents issus de plusieurs universités du Cameroun. A Kinshasa en République Démocratique du Congo, c'est Lisungi Fablab de l'AUF qui, était l'atelier de fabrication numérique du concours.

Selon les organisateurs, le Hacmaker 60 - DRACGL est un moment où des équipes de trois personnes ayant des idées d'une solution innovante, sont réunies dans le même espace physique, et procèdent au prototypage des objets, et ce, durant deux jours successifs. A en croire Bassirou Mohamet le responsable Projets d'Ongola Fablab de Yaoundé, il est demandé à chaque équipe au concours, de mette sur pied une solution rapide à un problème donné.

Le critère temps est alors à prendre en compte, afin de rester dans l'esprit de la compétition : la capacité à trouver rapidement une solution pour un problème de vie courante, généralement technologique, par le biais de la fabrication numérique, dans un temps relativement court. Pour la finale à Ongola Fablab le 24 septembre 2021, cinq équipes ont rivalisé d'ingéniosité devant un jury présidé par Mariette Moulongo, coordonnatrice de l'incubateur de l'Ecole nationale supérieure polytechnique de l'Université de Yaoundé 1.

Elle était assistée du Dr. Thomas Mboa, enseignant à l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ( Esstic ) de Yaoundé, et de Frédéric Tchuinkea, censeur au lycée de la Cité - Verte, dans la même ville. L'équipe porteuse du projet de fabrication de coques écologiques de téléphone androïde à base du bois de bambou, a été désignée vainqueur de l'épreuve. Elle a été suivie par les autres projets, dont celui portant sur une poubelle automatique rechargeable au soleil ; Akwamed le projet de contrôle du système en pisciculture et agriculture ; Agrobot un système collaboratif à taille humaine.

Les différents groupes en compétition étaient constitués d'ingénieurs et d'informaticiens de plusieurs universités camerounaises : l'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Douala, l'Université protestante. Cérémonie de clôture des 60 ans de l'AUF à l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé.

Des prix ont été octroyés à certains porteurs de projets, dont un trio de jeunes dames. Le Hacmaker 60 - DRACGL pour son concours international d'entrepreneuriat étudiant " 60 secondes pour convaincre", a primé parmi tant d'autres, Charles Stéphane Zokoubadi de l'Université Omar Bongo ( Gabon ). "Le HACKMAKER 60-DRACGL est un moment où des équipes (de 3 personnes) ayant des idées d’une solution innovante se réunissent dans le même espace physique pour prototyper en 48 heures chrono, soit deux jours consécutifs. En collaborant sur des tâches ciblées pendant cette période, les «makers» sont capables de produire une solution rapide au problème donné.

A travers ce concours, nous voulons offrir aux participants un cadre d’expression et de développement de tout projet numérique en lien avec le développement social et l’atteinte des ODD ( Objectifs de développement, Ndlr). Les équipes utilisent les machines-outils des Fablabs (découpeuse laser, découpeuse vinyle, fraiseuse CNC, imprimantes 3D, microcontrôleurs et composants électroniques) pour fabriquer leurs prototypes. De manière spécifique, le concours vise à :

• Développer l’esprit d’équipe, le partage

• Favoriser l’esprit d’entrepreneuriat chez les participants ;

• Accélérer la transformation digitale ;

• Développer la créativité, l’expérimentation et le droit à l’erreur ;

• Stimuler la créativité des équipes et les aider à adopter une démarche « Learning By Doing » ; • Promouvoir le développement technologique de la sous-région Afrique centrale à travers les FabLabs ; • Encourager la collaboration entre les FabLabs de la sous-région Afrique centrale (Fablabs de l’AUF et ceux d’autres institutions).", a pour ce qui le concerne, explicité Bassirou Mohamet d'Ongola Fablab de Yaoundé.

Vivement une Agence Universitaire de la Francophonie plus tournée vers l'économique, la science et les formations à fort potentiel d'employabilité. Avec ses Fablabs à la pointe de la technologie, l'AUF est un vrai creuset des génies de la fabrication numérique. Camer.be: Darren Lambo Ebelle