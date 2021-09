Les Chefs d’établissements membres de l’AUF Afrique centrale et Grands Lacs se réunissent à Yaoundé :: AFRICA

Yaoundé le 20 septembre 2021 I Dans le cadre de la première édition de la Semaine de la Francophonie, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) organise à Yaoundé, un regroupement des Chefs de ses établissements membres d’Afrique centrale et Grands Lacs. Ce sera du 21 au 24 septembre 2021 dans la Salle des Actes de l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé.

Ce regroupement s’inscrit dans le cadre de la première édition de la Semaine de la Francophonie scientifique qui compte notamment la 18ème Assemblée Générale de l’AUF, les 1ères Assises de la Francophonie scientifique, la présentation du Livre Blanc de la Francophonie scientifique, la Conférence des ministres francophones de l’enseignement supérieur et de la recherche, les célébrations du 60ème anniversaire de l’AUF.

En effet, compte tenu des restrictions sanitaires appliquées par le Gouvernement Roumain du fait de la pandémie de Covid-19, il n’a pas été possible d’organiser le déplacement des Chefs d’établissements membres pour Bucarest. Aussi, la haute direction de l’AUF a-t-elle opté pour des regroupements régionaux des Responsables d’établissements pour leur permettre de se retrouver afin d’échanger entre eux et de participer à cet événement majeur à partir du siège de l’AUF à Yaoundé.

Les responsables universitaires (68 Recteurs, Présidents, Directeurs Généraux ou Directeurs d’institutions universitaires publiques et privées) qui se rassembleront dans la Salle des Actes de l’École Nationale Supérieure Polytechnique de l’Université de Yaoundé 1 pour participer à la Semaine de la Francophonie scientifique, sont issus de 9 pays : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda, Tchad

………………………………………………………………..

L’AUF Afrique centrale et Grands lacs est l’une des 10 directions régionales de l’AUF dans le monde. Elle compte 103 établissements membres dans 13 pays. L’AUF Afrique centrale et Grands lacs dispose de 11 implantations dans 7 pays : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Tchad

Contact Presse : Rachel NGO BIKOB (Chargée de communication), rachel.ngo-bikob@auf.org

696055842, Wsp (691113934)