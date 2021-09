CAMEROUN :: Astride La Belle : Soyons Belles, Soyons sexy, Soyons Milk :: CAMEROON

Elle est une artiste engagée. Son premier single est dans les bacs. Un mélange de funk et des sonorités locales au Cameroun. Astrid la Belle qui a pris le nom d’artiste So Sexy a donné un point de presse dans la ville de Douala. Son engagement se décline en deux points : la Musique et la beauté.

Sur l’invitation, on pouvait lire “Dans le cadre de la sortie officielle de son nouveau single "Milk" l’artiste musicienne So Sexy et sa team vous convient à un point de presse qui se tiendra ce jeudi 16 Septembre 2021 à 15H à Douala”. So Sexy est donc arrivee, dans toute sa splendeur. Elle a entretenue le public sur son parcours qui l’a conduit en Inde ou elle s’est impregnée des realités d’une culture millenaire de respecte de la nature “ Il faut respecter les bienfaits de la nature, les transformer pour le bien etre de tous”

So Sexy s’est inspirèe de cette experience pour se mettre au service de la beauté noire. Elle s’exclame “ Il faut sublimer la peau noire l’entretenir pour qu’elle soit plus belle” Fini le complexe qui habite la femme Africaine. Déjà, sur la photo du single, une exposition de plusieurs varieté de fruits de chez nous. C’est à base de ces fruits que l’artiste compose des mélanges pour le maintien d’une peau pure, Claire et Africaine. Fini le decapage (djansan) qui denature la peau de l’Africaine.

De la beauté à la musique, Astrid La Belle a franchi juste un pas. Elle le confesse d’ailleurs “ So Sexy and Milk pour une peau belle” Milk est donc le titre du single. Une seve vivifiante qui coule. Dna le video clip, elle degouline sur l’artiste, non sans susciter des sensations. Le public exulte, So Sexy rassure avec l’image “ d’un lait revigorant” Le Rythme de la musique un funk qui met en extase la jeunesse. Avec en toile de fond, une tenue qui fait ressortir les forms de l’artiste. Une presentation osée qui rencontre la desaprobation des yeux chastes. L’artiste pense qu’il s’agit d’une astuce pour rendre la beauté naturelle Africaine irresistible. Avant de rassurer envers et contre tout : Je suis une beauté authentique. Bien plus, Astride la Belle pense que ceux qui s’inspirent sont ceux qui s’engagent. So Sexy s’est inspirée de la beauté pour s’engager dans la musique.

Bon vent !