CÔTE D'IVOIRE :: Carnet noir: Mort de l'ancien Premier ministre ivoirien Konan Banny

La République de Côte d'Ivoire en deuil. L'ancien Premier ministre, Charles Konan Banny est mort ce 10 septembre 2021. Celui qui fut imposé par la communauté internationale occidentale au président Laurent Koudou Gbagbo comme Premier ministre ( 2005 - 2007), a succombé au Covid-19 à Paris en France. Quelques jours avant sa mort dans la capitale française, Charles Konan Banny, avons-nous appris de ses proches, avait quitté Abidjan pour l'hôpital américain de Neuilly à Paris, après avoir été atteint de Coronavirus.

L'ancien gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ( BCEAO) entre 1994 et 2005, était âgé de 78 ans. En 2011, il est désigné à la tête de la Commission vérité, dialogue et réconciliation, relativement à la crise politico- militaire post électorale qui avait vu des milliers d'Ivoiriens périr sous les balles et les armes blanches des belligérants. Les résultats de Charles Konan Banny furent plus que mitigés, à la tête de la Commission supra confere.

Membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte-d'Ivoire, Charles Konan Banny tire sa révérence, après avoir essayé d'être challenger d'Alassane Dramane Ouattara, à l'élection présidentielle de 2015.

Tout compte fait, un patriarche a quitté la scène.