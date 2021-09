L'Association des Bayam Selam du Cameroun au cœur du lancement de ses Centres de Gestion Agréé :: CAMEROON

Après Douala il y'a quelques semaines, l'ASBY lance son Centre de Gestion Agréé de Yaoundé la capitale politique du Cameroun, c'est donc tous les commerçants de la région du centre qui sont honorés.

La Présidente de l'ASBY Mme Marie Mbala Biloa est restée dans la même dynamique, l'adhésion de tous les commerçants à l'Association des Bayam Selam du Cameroun. L'événement s'est déroulé à la Chambre d'Agriculture de Yaoundé ce 8 septembre 2021 en présence de plusieurs partenaires au rang desquels Ecobank et Camtel pour ne citer que ceux-là. Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l'Economie Sociale et de l'Artisanat et le Ministre des finances encadrent l'ASBY dans toutes les procédures administratives.

En rappel, un Centre de Gestion Agréé est une structure fiscale agréée par le Ministère des Finances ayant pour but d'apporter une assistance en gestion, l'encadrement et l'exécution des charges fiscales et comptables aux petites entreprises adhérentes.

Les bénéfices accordés aux adhérents d'un CGA sont innombrables. Sachant que les petits commerçants n'ont pas le temps de s'asseoir pour faire ces calculs et manquent souvent de connaissances dans ce domaine, le membre jouit de plusieurs privilèges partant de l’accompagnement administratif, à l’assistance en gestion, de l'assistance en comptabilité, à la tenue des documents financiers; un abattement jusqu’à 50% du bénéfice imposable et d’autres avantages fiscaux.

Après avoir répondu à ses devoirs c'est-à-dire la production aux CGA de tous les documents nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère; l’approbation de leur comptabilité par le CGA;

L’acquittement des droits d’adhésion et de la contribution annuelle au CGA, l'adhérent peut bénéficie de tous les privilèges.

En dehors de ces avantages, les crédits seront accordés à un faible taux d'intérêt dans ce cas précis aux Bayam Sellam qui vont souscrire à ces CGA. Un établissement bancaire est prêt à accorder des petits financements avec des conditions souples aux adhérents.

Interview de Mme Marie Mbala Biloa Présidente de l'Association des Bayam selam Cameroun.

"Je voudrais expliquer au monde entier que le terme Bayam Selam ne désigne pas la maman qui vend quelques régimes de plantains au marché. C'est plutôt un trader un acheteur-revendeur. Tout le monde est concerné, aujourd'hui nous avons tous les corps de métiers dans notre association. L'adhésion à l'ASBY coûte 3000 CFA à vie et une cotisation de 2000 CFA valable 365 jours. Je rappelle donc à tous les commerçants, restaurateurs, mototaximens, beignetariats agriculteurs, éleveurs, etc que c'est une occasion qu'ils doivent saisir pour éviter de se cacher à chaque fois qu'ils sont interpellés par l'administration fiscale. Si nous avons 3 millions d'adhérents à ce jour c'est parce que les commerçants voient les avantages"