CAMEROUN :: Passeports biométriques : ce qu'il faut savoir :: CAMEROON

Le nouveau système impose un pré-enrôlement en ligne. Et comment y procéder ? La rédaction de camer.be vous livrent quelques explications

1- Connectez-vous sur le site de pré- enrôlement https://www.passcam.cm

2- Sélectionnez le bouton « débutez votre pré-enrôlement ».

Entrez votre adresse Email ou votre numéro de téléphone à l’emplacement requis sur le site puis validez.

3- A l’issue de la validation, vous recevrez un code par Sms ou par mail sur l’adresse renseignée.

4- Sélectionnez l’onglet « Nouvelle demande » et une fiche d’informations s’ouvre avec des champs obligatoires et des champs non obligatoires que vous êtes appelés à remplir.

5- Après avoir rempli votre fiche, vous êtes dirigé vers la procédure de paiement. Vous choisissez votre mode de paiement (Yoomee, Mtn mobile money, Orange money, Express union ou par carte de crédit).

6- A la fin de la procédure de paiement, une fenêtre de rendez-vous s’affiche. Choisissez le lieu et la date d’enrôlement puis validez.

7- A l’issue de cette validation, le système génère une fiche d’informations en fichier PDF que vous devriez imprimer et apporter le jour de votre enrôlement physique ainsi que les pièces justificatives certifiées avec leurs originaux.

Enrôlement physique

1- Vous vous présentez au centre d’enrôlement le jour choisi, muni de votre fiche d’informations, de vos pièces justificatives certifiées et de leurs originaux.

2- Une fois que vos pièces ont été vérifiées, que vos photos ont été prises ainsi que vos paramètres, vous devez vérifier les informations qui figurent sur votre fiche d’identification complète et les approuver.

3- Vous recevez un récépissé de dépôt de demande de passeport.

Retrait du passeport

1- Une fois le passeport disponible dans votre centre d’enrôlement physique, vous êtes notifié par Sms ou par mail.

2- Une fois dans le centre une vérification de votre identité sera faite et vous pourrez rentrer en possession de votre document.