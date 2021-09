CAMEROUN :: Bangangté : la Fondation Ketchanga facilite la rentrée scolaire à plus de 1000 familles :: CAMEROON

Le 4 septembre dernier, la Fondation Ketchanga a remis près de 2000 kits scolaires aux familles des villages

Il s'agissait des parents et élèves venus des quartiers Banekane, Tchoudim, Kafeng, Babou et bien d'autres.

Les déplacés internes issus de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du Sud ouest ont également fait partie. Il en était de même pour les couches minoritaires appelées Mbororo. La cour du sénateur Célestin Ketchanga a servi de cadre. L'on y a noté la présence des élites, en l'occurrence Prince Théophile Kwendjeu, Félix Njandja et des chefs traditionnels.

Prenant la parole en premier, l'élite de la localité,Guy Samen, remercie la Fondation Ketchanga pour avoir pensé à ces nombreuses familles, qui sont à l'épreuve de la rentrée scolaire et avec son lot de difficultés. Il déclare que c'est une bouffée d'oxygène pour les enfants qui pourront rentrer en classe en toute sérénité. Les mêmes reconnaissances ont été formulées par la cheffe de centre social de Bangangté, L'ore Nyami. "Ma doléance concernait les déplacés anglophones (ceux qui ont fait le déplacement de Bangangté et ceux rencontrés sur place, Ndlr) La Fondation Ketchanga est allé au-delà de mes attentes". Elle dit être une cheffe de centre heureuse. "Je veillerai à ce qu'ils fassent bon usage des fournitures scolaires matériels didactiques reçues". L'ore Nyami poursuit en formulant d'autres doléances à l'endroit de la Fondation. C'est l'espoir de voir les près de 1500 enfants sans acte de naissance à en avoir.

Pour le directeur de la Fondation, Dr Jean Noundou, la Fondation sera toujours aux côtés des populations. Il précise que l'organisation interviendra toujours en situation d'urgence. En plus du don des bourses remises ce jour, il fait allusion au budget de plus de 100 millions voté l'année dernière, pour assister les populations des régions du Littoral et de l'Ouest pendant le confinement, imposé par le gouvernement de la République, dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. A cet effet, pack alimentaire, gel hydro alcoolique, savon, détergent, bombonne et robinet ont été remis. La Fondation tient ainsi son slogan " nous existons pour les autres".