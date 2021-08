CAMEROUN :: Education de base : Six personnels relevés de leur fonction :: CAMEROON

Le ministre de l’Éducation de base, Laurent Serge Etoundi Ngoa, a signé hier, 19 août, quatre décisions relevant certains personnels des services déconcentrés de son département ministériel de leur fonction. Il s’agit notamment de quatre directeurs d’écoles primaires publiques ; d’un chef de bureau d’une inspection d’arrondissement ; d’un animateur pédagogique.

Il leur reproche notamment les faits de violences physiques et harcèlement sexuel sur une collaboratrice enseignante ; détournement de crédit de fonctionnement des écoles primaires publiques ; pratique de corruption et d’indélicatesse grave constatée et avérée aux termes des investigations appropriées.

Les mis en cause étaient, avant la décision du ministre de l’Éducation de base, en service dans les inspections d’arrondissement de l’Éducation de base de Matomb et de Dibang, département du Nyong et Kelle; à l’inspection d’arrondissement de Megang dans le département du Nyong et Mfoumou ; à l’inspection d’arrondissement de Okola, dans le département de la Lekié et à l’inspection d’arrondissement de Yaoundé 1er, département du Mfoundi, région du Centre.

Dans ses décisions, le ministre Laurent Serge Etoundi Ngoa demande notamment au secrétaire général, à l’inspecteur général des services et au délégué régional de l’Éducation de base du Centre de veiller à l’application de cette décision. Rappelons que ces décisions font suite à d’autres signées il y a quelques mois relevant de leur fonction, d’autres personnels des services déconcentrés pour les mêmes motifs.