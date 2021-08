CAMEROUN :: Hôtel de ville R+4 de Douala 1er: le Maire LENGUE MALAPA confisque l'ascenseur pour lui tout seul? :: CAMEROON

La Fondation Camerounaise des Consommateurs (FOCACO) a reçu de plusieurs usagers (femmes enceintes, personnes âgées, personne à mobilité réduite) des plaintes dénonçant l’interdiction d’accès à l’ascenseur qu’abrite l’Hôtel de ville de la mairie de Douala 1er, un bâtiment R+4 où les services essentiels y compris le cabinet du Maire se trouvent au dernier étage.

Après le recoupement et l’examen quant au fond desdites dénonciations émanant de ces usagers vulnérables, il apparaît qu’un système intelligent de contrôle d’accès à l’ascenseur a été mis en place. Ce n’est que lorsque le détenteur de la carte IC la glisse sur l’ascenseur que l’ascenseur peut être utilisé, empêchant efficacement l’ascenseur aux autres usagers. Et selon des témoignages, il existe une seule carte IC dont l’unique détenteur est le Maire LENGUE MALAPA.

En outre, la FOCACO tient à rappeler, que la mairie est un appareil administratif délivrant des services publics dont les charges de fonctionnement sont supportées par les contribuables et les usagers que notre organisation représente. L’ascenseur installé à cet hôtel de ville est un bien public et commun dont l’acquisition onéreuse et l’installation ont été financées intégralement en 2015 par les deniers publics issus de la collecte des taxes et impôts payés par les usagers (Cf. l’Avis de Consultation en Procédure d’urgence N°004/Dc/Cipm/Cad1er/2014 Du 24/10/2014 pour la Fourniture et installation d’un Ascenseur 630kg au Siège de la Commune d’arrondissement de Douala 1er dans la Vallée de la Besseke. Entreprise adjudicataire : Mother And Sons, Montant TTC : 39 948 750 F CFA)

Considérant la LOI N°2010/002 DU 13 AVRIL 2010 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES PERSONNES HANDICAPÉES qui stipule en son Article 18 Alinéa 1er « L’État, les Collectivités territoriales décentralisées, les organismes publics et privés prennent toutes mesures nécessaires pour faciliter aux personnes handicapées l’accessibilité aux bâtiments et institutions publics et privés ouverts au public », la FOCACO conteste l’interdiction d’accès à l’ascenseur imposée aux personnes à mobilité réduite et à tous les autres usagers .



En conséquence et conformément à la Loi-cadre n° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, la FOCACO exige que l’accès à l’ascenseur soit ouvert sans délai à tous les usagers et prioritairement aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite afin de garantir et sécuriser leur mobilité verticale.

La FOCACO se réserve le droit de saisir toutes les autorités compétentes afin que les droits des usagers soient strictement respectés.

Fait à Douala, le 17 Août 2021

(é) Alphonse AYISSI ABENA

Président exécutif FOCACO