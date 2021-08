CAMEROUN :: Drame : Un homme assassiné dans un litige sur l’exploitation du bois à Okala :: CAMEROON

Ce qui était considéré au départ comme une banale dispute a fini en bain de sang, avec un mort sur le carreau. Les faits se sont produits au village Elikyem par Okola dans le département de la Lékié région du Centre. Des témoins rapportent que les agents de l’entreprise en charge de la distribution de l’énergie électrique avaient abattu des arbres dans le village quelques jours avant le drame.

Le présumé assassin lui, a donc décidé à son tour de couper des arbres dans les champs de ses voisins sans leur consentement. À l’aide d’une tronçonneuse il a commencé par le champ de son neveu. Ce dernier en voulant s’opposer, a été littéralement mutilé. Admis dans un hôpital de la place, Brice Onana a rendu l’âme quelques heures après son passage au bloc opératoire.

Le présumé assassin, Vitalice Onana, présenté comme l’oncle du défunt, va alors tenter de retourner la situation en sa faveur. C’est ainsi qu’il va prendre les devants en allant porter plainte contre son neveu pourtant déjà mort qu’il accuse de l’avoir agressé, plaidant ainsi la légitime défense.

Après des investigations menées, le mis en cause sera interpellé et écroué à la prison de Monatélé. Quant au corps de la victime, il a été déposé à la morgue de l’hôpital de district de Okala. La famille est aujourd’hui divisée et partagée entre l’organisation des obsèques pour le défunt et des manœuvres pour la libération de l’oncle incriminé dans cette affaire ; deux camps se sont formés.