Le Landerneau politique camerounais en deuil. Christian PENDA EKOKA est mort. Le leader et fondateur du mouvement AGIR- ACT, est mort hier, dimanche 08 août 2021, des suites de maladie, dans un hôpital de Montréal au Canada.

La triste nouvelle a été rendue publique par un de ses fils, le nommé Olivier EKOKA. Nommé conseiller économique du président de la République en 2010, Christian PENDA EKOKA créé la surprise en 2018, en refusant de soutenir la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle du 07 octobre, estimant cela comme une candidature de trop. Il apporte plutôt son soutien à l'opposant Maurice KAMTO, président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ( Mrc). Le natif de Deïdo à Douala dans la capitale économique du Cameroun, partagera aussi le mauvais sort de Maurice KAMTO: en janvier 2019, il est arrêté avec lui à Douala, dans le cadre d'une marche dite pacifique, contre le régime de Yaoundé.

Christian PENDA EKOKA purge neuf mois de prison, très loin de son Douala natal. Né le 21 mars 1952 à Douala, Christian PENDA EKOKA meurt à 69 ans, des suites d'une longue maladie. Des sources font savoir que son incarcération à la prison centrale de Yaoundé, avait contribué à la dégradation de sa délicate et luxueuse santé. Économiste de gros calibre, Christian PENDA EKOKA était polytechnicien de Montréal, en Finances et Management.

Il était aussi entre autres, titulaire d'un MBA option Finances. Il a travaillé à la Société Nationale d'investissement du Cameroun ( SNI), et mené plusieurs missions auprès de la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, ainsi qu'auprès de plusieurs organismes onusiens.

Seulement, à sa mort, Christian PENDA EKOKA et Maurice KAMTO et son Mrc, étaient déjà divorcés, à cause de la sulfureuse affaire liée à la gestion des fonds de Survie Cameroun lancée par Maurice KAMTO, en vue de lutter contre la Covid-19. Une pensée profonde pour la famille de Christian PENDA EKOKA, ses amis et connaissances.