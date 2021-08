CAMEROUN :: LETTRE AU PREMIER MINISTRE POUR LA SOLIDARITE AVEC LES ECOLIERS REFUGIES DU NOSO :: CAMEROON

SON EXCELLENCE JOSEPH DION NGUTE, PREMIER MINISTRE

RECOURS SPECIALEMENT HUMANITAIRE EN VUE D’ACCORDER UN SURSIS AUX ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DE BASE AINSI QUE SECONDAIRE DONT LA FERMETURE VIENT D’ETRE DECIDEE PAR LES CHEFS DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS COMPETENTS

_

Excellence Monsieur le Premier Ministre,

J’ai l’honneur de présenter mes respectueux compliments à votre haute autorité, et de vous manifester mon soutien de même que des encouragements sincères, eu égard aux multiples préoccupations de notre contexte sociopolitique et économique.

Je veux surtout, éveiller votre intime attention, sur le drame particulier des enfants venus des deux régions de notre pays qui connaissent une instabilité avérée, notamment le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Nous sommes tous témoins de ce que de nombreuses infrastructures éducatives ont été incendiées, détruites, saccagées et rayées de la carte par des hors la loi. Ce drame a entraîné de façon irrémédiable l’abandon de l’école pour certains enfants, et déversant d’autres dans les autres régions du pays, devenus ainsi réfugiés.

Monsieur le Premier Ministre,

Le sort de ces dizaines de milliers d’écoliers est préoccupant, et pour y faire face, de nombreux promoteurs ont bâti à la hâte des établissements, souvent sans avoir le temps de se conformer à la règlementation en la matière. Certes, il n’y a aucun doute sur leur illégalité, mais dans le contexte où nous devons tout faire pour accueillir les enfants et que le gouvernement ne peut pas les prendre tous en charge, que faire ? Nécessité peut faire loi.

C’est pourquoi je viens plaider auprès de vous, pour qu’il soit accordé un sursis aux promoteurs des établissements, et que les fermetures décidées soient rapportées. Nous ne pouvons pas, nous ne saurions et nous ne seront pas en mesure de supporter les conséquences du sacrifice pur et simple de l’éducation de ces enfants. Les crises, les conflits et les guerres naissent dans l’orgueil, la cupidité, les ambitions sectaires et les comportements irresponsables des adultes, et les enfants ne sont que des victimes innocentes. Ceci est un cri de désespoir pour les enfants du NOSO, mais également plaidoyer humble et urgent, un recours grâcieux. Vous devez faire quelque chose, même un réexamen minutieux au cas par cas. Le monde regarde et l’histoire retiendra.

Je ne doute pas un seul instant que comme moi et comme chaque compatriote responsable, votre excellence sera sensible et usera de ses grandes prérogatives, pour le triomphe de la cause des enfants du NOSO.

Très hautes et fraternelles considérations./.