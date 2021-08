CAMEROUN :: Des kidnappeurs d’un enfant aux arrêts à Penja :: CAMEROON

Deux individus présentés comme des kidnappeurs d’enfants interpellés par la gendarmerie nationale.

C’est le 28 juillet 2021 aux environs de 10 heures que les éléments du Bureau Spécial des Recherches et des Enquêtes Criminelles (BSREC) du Groupement de Gendarmerie Territoriale (GGT) du Moungo ont interpellé les présumés kidnappeurs d’un petit garçon âgé de 4 ans, dans les localités de Nlohe et Penja, dans le Département du Moungo, Région du Littoral.

Des interpellations rendues possible grâce à la collaboration des populations et les investigations menées durant plusieurs semaines.

Après cette nouvelle prise, la Gendarmerie Nationale appelle les populations à plus de vigilance et surtout à ne pas hésiter à se rendre, en cas de besoin, à l’unité de Gendarmerie la plus proche, ou à appeler son numéro gratuit “113”.

Ce n’est pas la première fois que des individus soupçonnés de kidnapping d’enfants sont interpellés dans le département du Moungo, il y’a de cela quelques semaines, trois individus dont une femme avaient été arrêtés en possession d’un enfant de six mois, qui a été remis à ces parents.