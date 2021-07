Vers la fin des refus de visas au Cameroun ? :: CAMEROON

L’agence de voyage Global Trip Consulting a organisé une conférence pour édifier les potentiels voyageurs sur cette difficulté.

Étudiants, travailleurs, aventuriers, ils sont nombreux ces Camerounais qui chaque jour se lancent dans la bataille de la recherche de visa pour espérer voyager et se heurtent à des refus dont les raisons ne sont pas souvent communiquées.

Après une expérience forte dans les voyages et facilitations d’obtention de visas , l’agence de voyage Global trip consulting a décidé de partager son expertise au plus grand nombre afin de leur permettre de voyager prochainement plus facilement.

C’est dans cette optique qu’elle a organisé samedi dernier 24 juillet, une conférence publique pour expliquer 50 raisons de refus de visas.

C’est dans une salle de l’hôtel Prince De Galles d’Akwa véritablement pleine que Jerry Donkem le Pdg de Global trip consulting qui était accompagné de ses ambassadrices : l’actrice Muriel Blanche et l’influenceuse Eugenia Bonfiglioli plus connue sous nom de la « Guga White » a pu présenter les solutions à cette grosse dodu que demeure l’obtention du visas dans le parcours d’un voyageur.

on pourra apprendre au cours de cette conférence que l’une des causes principales du refus de visas est le manque de motivation. Jerry Donkem explique cela en disant que: « un étudiant qui veut aller étudier doit apprendre la culture du pays d’accueil. un étudiant lambda qui veut aller étudier en Belgique et qui ne connait pas la capitale de la Belgique prouve au service consulaire qu’il n’est pas motivé ».



Face à ces difficultés, global trop se positionne comme une agence « tout en un » puisqu’elle propose à ses clients un service complet allant de la demande de visas à l’hébergement dans le pays d’accueil en passant par l’apprentissage d’un métier et la recherche d’un emploi dans ce pays. Un service qui a tout de suite séduit l’actrice Muriel Blanche « Pour quelqu’un comme moi qui aime beaucoup voyager, il était important d’associer mon image à une entreprise qui peut me permettre de voyager plus simplement »

Des conférences comme celle de ce samedi, Global Trip compte en organiser plusieurs pour mieux éduquer les jeunes qui souhaitent s’expatrier et aussi se positionner comme la meilleure option dans ce sens.