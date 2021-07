CAMEROUN :: MATGENIE et Tractafric Equipement désormais partenaires :: CAMEROON

Ce Vendredi 16 Juillet 2021 dans les locaux de Tractafic Equipement a eu lieu la signature d’une convention de partenariat entre MATGENIE et Tractafric Equipement. Une convention ayant pour base l’accord des deux sociétés pour collaborer sur des futurs projets d’équipement de chantiers. Une collaboration qui fera du bien aux deux entreprises et aux différentes entreprises camerounaises qui en bénéficieront.

Un bon partenariat qui annonce des couleurs

Annoncé ce 16 juillet, le Partenariat entre le Parc National de matériel de Génie Civil (MATGENIE) et Tractafric Equipement annonce des couleurs. Effectivement, MATGENIE et Tractafric Equipement ont décidé de faire chemin ensemble comme dans le passé. Ce projet de partenariat porte sur la fourniture par Tractafric au MATGENIE de 250 engins, matériels et équipements de génie civil accompagnés de contrats de maintenance et de formation. La signature a été faite entre le Directeur Général du MATGENIE Désiré Abogo Ntang et Alain Dufournier le Directeur Général de Tractafric Equipement.

Deux entreprises ambitieuses qui s’allient

Le MATGENIE est une entreprise créée par décret présidentiel le 27 décembre 1967 ave pour objet principal la mise à disposition du matériel de Génie Civil. Ayant connu des transformations structurelles majeures dont le passage du statut d’établissement Public à caractère industriel et Commercial à celui de société à Capital Public avec élargissement de son objet social, Le Parc National de Matériel de Génie Civil (MATGENIE) affiche ses ambitions. Aujourd’hui, il a de nombreuses missions parmi lesquelles la centralisation des acquisitions, l’exécution des travaux de Génie Civil et de Génie Mécanique, l’appui au secteur public dans le domaine de l’expertise en génie mécanique… Pour mener à bien cela, il a fait appel Tractafric.