CAMEROUN :: Remise des peines au RDPC : Paul Biya oublie l’océan :: CAMEROON

La décision du président national de gracier certains militants et cadres du parti sanctionnés par le conseil de discipline de Jean Kuete suscite moult interprétations.

Signé le 24 Juin dernier, le document ne comporte que 23 noms et aucun dans le département de l’océan. Trois personnes avaient été sanctionnées pour avoir rejeté les instructions du parti RDPC lors des dernières élections municipales. Il s’agit du sénateur Grégoire MBA MBA, du maire de la ville Guy Emmanuel Sabikanda et son adjoint.

Cet oubli est interprété à Kribi comme une sorte de désaveu du président national à l’endroit de ceux-là même qui se ventent des relations les plus liées avec la très haute hiérarchie. Un autre enjeu et non des moindres, ce sont les prochaines consultations électorales. Les sanctionnés pourront-ils candidater ?

C’est la grande question qui fait des remous dans la cité balnéaire de Kribi. Autant leurs adversaires internes au parti s’activent, autant les partis d’opposition notamment, le PCRN qui s’en racine à Kribi veulent toutes les opportunités pour éteindre cette équipe des sanctionnés aux affaires aujourd’hui.